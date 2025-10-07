Đóng

Mưa lớn kỷ lục, Thái Nguyên khẩn cấp gia cố đê và sơ tán người dân

Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo gia cố đê và sơ tán khẩn cấp người dân khi mưa lớn kỷ lục do hoàn lưu bão số 11 gây ra, đẩy mực nước tại Gia Bẩy vượt báo động 3.

Nhằm khẩn trương khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão số 11 và hoàn lưu sau bão, ngay trong sáng 7/10, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã đi kiểm tra thực tế tại tuyến đê khu vực chân cầu bến Tượng, nơi có vị trí đê xung yếu. Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung gia cố những vị trí xung yếu, nâng cao khả năng chống lũ tràn về, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 11 kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, tỉnh Thái Nguyên đã hứng chịu đợt mưa lớn trên diện rộng, với lượng mưa phổ biến từ 100-437mm chỉ trong vài giờ từ đêm 6 đến rạng sáng 7/10. Mực nước sông Cầu đang dâng cao rất nhanh, đặc biệt tại trạm Gia Bẩy, lũ đang lên rất nhanh. Các cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra một trận lũ lịch sử trên sông Cầu, có thể vượt đỉnh lũ do bão Yagi năm 2024 gây ra.

Tình trạng mưa to đến rất to trên diện rộng tại Thái Nguyên được ghi nhận bắt đầu từ 20h ngày 6/10 đến 00h ngày 7/10. Nguyên nhân chính là do sự kết hợp phức tạp giữa hoàn lưu của cơn bão số 11 và vùng hội tụ gió trên cao.

Lượng mưa đo được tại một số khu vực là rất lớn: Như Hóa Thượng - 437,6mm; Sông Cầu - 412,6mm; Đồng Quang - 364,6mm; Quan Triều - 347,2mm; Nam Hòa - 338,6mm. Trận mưa này đã dẫn đến tình trạng ngập lụt tại các phường trung tâm và các khu vực trũng thấp.

Tính đến 7h sáng 7/10, mực nước trên các triền sông, suối và đặc biệt là sông Cầu đang tiếp tục dâng nhanh. Tại các trạm đo chính trên sông Cầu ghi nhận: Trạm đo Thác Riềng - 100,37m, Cao hơn báo động 3 là 1,87m đã đạt đỉnh và đang xuống chậm; Trạm đo Chợ Mới - 57,75m, dưới báo động 3 là 0,25m, lũ đang lên nhanh; Trạm đo Gia Bẩy là 27,12m, trên báo động 3 là 0,12m, lũ đang lên rất nhanh.

Riêng tại trạm Chã, mực nước là 6,74m, thấp hơn báo động 1 là 1,26m, tuy nhiên, lũ vẫn đang lên nhanh. Trong khi đó, mực nước tại Hồ Núi Cốc là 45,72m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 0,48m.

Hiện tại, mưa vẫn đang tiếp tục to đến rất to và mực nước sông Cầu cùng các sông trên địa bàn được dự báo sẽ tiếp tục dâng cao. Tình hình đang diễn biến phức tạp với nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu và sạt lở đất. Đặc biệt, nguy cơ xảy ra lũ lịch sử trên sông Cầu được cảnh báo là rất cao. Mực lũ này có thể cao hơn báo động 3 từ 2,0 đến 2,3m. Mức cảnh báo này cho thấy lũ có khả năng vượt mốc đỉnh lũ 28,81m đã ghi nhận tại trạm Gia Bẩy do cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024 gây ra.

Lực lượng chức năng cho biết, hiện các lực lượng, công an, quân đội đã cử hơn 1.000 cán bộ chiến sỹ để khắc phục hậu quả do nước tràn qua đê, các điểm xung yếu, cảnh báo người dân.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, hiện nhiều vùng dân cư đã bị cô lập song chưa cần sự tiếp tế, tuy nhiên đến chiều nay lượng mưa chưa giảm, nước thượng nguồn đổ về, nước lũ tiếp tục dâng thì khu vực dân cư bị cô lập sẽ lâu dài và phải tiếp tế lương thực, nước uống cho người dân.

Để ứng phó với bão số 11, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tập trung cao độ, triển khai các biện pháp khẩn cấp để ứng phó, sơ tán khẩn cấp, đảm bảo hậu cần "bốn tại chỗ". Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường phải nghiêm túc trực ban, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo để thông tin kịp thời đến nhân dân; rà soát kỹ, bố trí lực lượng canh gác tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu (đặc biệt khu vực ven sông). Chủ động sơ tán, di dời ngay người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuyệt đối không để người dân tự ý quay lại khi chưa bảo đảm an toàn, và kiên quyết không để người dân đi qua các ngầm, tràn, hoặc vớt củi trên sông nguy cơ bị lũ cuốn.​​​

Khẩn trương tìm mọi biện pháp tiếp cận các khu vực bị cô lập, cung cấp lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm, đảm bảo không để người dân nào bị đói, rét, thiếu chỗ ở, hoặc thiếu quần áo. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó.

Cao Thắng/VOV.VN
