Phố trung tâm Thái Nguyên chìm trong biển nước, có nơi ngập gần nóc tầng một

Sáng 7/10, mưa lớn kéo dài từ đêm khiến nhiều tuyến phố phía Nam trung tâm và trung tâm tỉnh Thái Nguyên ngập sâu 0,4–0,6 m, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt và cuộc sống của người dân.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, nhiều ngôi nhà trên các tuyến phố Trục đường Cách Mạng Tháng 8, đường Động Lực qua Cầu Huống mới bị ngập nặng, có nơi nước đã dâng gần chạm nóc tầng một, gây xáo trộn nghiêm trọng đời sống người dân.
Một số đoạn ngập kéo dài hàng trăm mét, nước chảy xiết khiến xe máy, ô tô con di chuyển khó khăn.
Hình ảnh một số tuyến đường ở Thái Nguyên chìm trong biển nước do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo.
Theo người dân, mưa lớn bắt đầu từ khoảng 3h cùng ngày và kéo dài liên tục đến sáng. Lượng mưa đo được tại khu vực trung tâm Thái Nguyên hơn 150 mm, khiến hệ thống thoát nước quá tải.
Ở một số phường trũng thấp như Quang Vinh, Túc Duyên, Đồng Quang, nước tràn vào nhà, đồ đạc phải kê lên cao để tránh ướt.
“Nước vào nhà từ tờ mờ sáng, chảy như suối. Cả nhà phải dậy chuyển đồ lên giường, rồi lấy chổi gạt nước. Mưa kiểu này vài tiếng là ngập ngay, năm nay bị mấy lần rồi”, một người dân sinh sống tại khu vực đường Phan Đình Phùng (Túc Duyên cũ) cho biết.
Trước tình hình mưa lớn diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng và phương tiện triển khai phương án ứng phó với mưa lũ, hỗ trợ giúp đỡ nhân dân di chuyển người và tài sản đến khu vực an toàn.
Theo đó, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Phòng Cảnh sát giao thông; Phòng Cảnh sát cơ động, Công an các xã, phường đã lập các tổ xung kích tham gia cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân theo phương châm “bốn tại chỗ”. Chủ động rà soát các điểm dân cư, khu vực ngập sâu, sạt lở để cảnh báo và phối hợp chính quyền địa phương di dời người dân đến nơi an toàn; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phân luồng giao thông, cắm biển cảnh báo tại các điểm ngập lụt, sạt lở, không để người và phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm.
Đặc biệt, mưa lớn khiến mực nước sông Cầu dâng lên nhanh, nhiều vị trí vượt mức báo động, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng Quân đội và các đơn vị chức năng vận chuyển các nguyên vật liệu gia cố đê sông Cầu.
Liên quan đến mưa lũ, đầu giờ chiều 7/10, Đài khí tượng thủy văn Thái Nguyên cảnh báo nguy cơ ngập lụt sẽ diễn ra tại nhiều khu vực thuộc các xã, phường như: Nam Cường, Đồng Phúc, Chợ Rã, Ba Bể, Na Rì, Côn Minh, Xuân Dương, Trần Phú, Bắc Kạn, Đức Xuân, Vĩnh Thông, Cẩm Giàng, Yên Bình, Thanh Thịnh, Chợ Mới, Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Tích Lương, Linh Sơn, Quán Triều, Phú Lương, Quang Sơn, Đồng Hỷ, An Khánh,Yên Trạch, La Hiên, Nghinh Tường, Nam Hòa, Trung Hội, Văn Hán, Phú Đình, Trung Hội, Đồng Hỷ, Đại Phúc, Thần Sa, Bình Thành, Trại Cau, Lam Vỹ, Dân Tiến,Vạn Xuân, Phổ Yên, Điềm Thuỵ, Phú Bình, Kha Sơn, Phú Bình