Mưa lớn biến Mỹ Đình thành biển nước, dân trả trăm nghìn thuê kéo xe qua điểm ngập

Từ sáng 7/10, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11 khiến khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) chìm trong biển nước. Tuyến đường Lê Quang Đạo, Phạm Hùng và khu vực trước bến xe Mỹ Đình ngập sâu từ 50 đến 80 cm, khiến giao thông tê liệt, hàng loạt phương tiện chết máy.
Nước mưa dâng cao ngập quá bánh xe, nhiều người đi xe máy buộc phải dắt bộ, bì bõm lội nước để tìm đường thoát. Một số xe ô tô chết máy giữa đường, phải chờ cứu hộ đến hỗ trợ.
Cảnh tượng ngổn ngang, hỗn loạn kéo dài suốt buổi sáng khi nhiều người cố gắng tìm cách di chuyển qua khu vực ngập sâu.
Trước cổng sân vận động Mỹ Đình, nhiều nhóm thanh niên nhanh chóng mở “dịch vụ kéo xe, chở người qua ngập”.
Mỗi lượt chở người bằng xe cải tiến hoặc thuyền phao tạm giá 50.000 đồng, kéo xe máy 100.000 đồng, còn xe chở nhiều phương tiện cùng lúc lên tới 150.000 đồng.
Anh Tuấn, 47 tuổi cho biết anh cùng 3 người bạn bắt đầu làm từ 6h hôm nay, khi nước ngập đến gần yên xe máy. “Ban đầu chỉ kéo giúp vài người trong xóm, sau thấy nhiều xe chết máy quá nên bọn tôi làm luôn dịch vụ. Từ sáng đến giờ, mỗi người kéo gần 20 lượt, người dân dù phải trả tiền vẫn vui vẻ vì đường ngập không thể dắt nổi xe,” anh Tuấn nói.
Cách đó không xa, anh Hoàng Văn Tiến, 25 tuổi, dùng xe ba gác chở người và xe máy qua đoạn ngập trên đường Lê Quang Đạo. Anh Tiến chia sẻ, cứ mỗi lượt 100.000 đồng, tôi chở được 1-2 xe máy. "Nước ngập sâu, nhiều người ngại lội, còn tôi quen đường nên biết chỗ nào nông, chỗ nào lún. Làm vất nhưng giúp được mọi người cũng vui”, anh Tiến nói.
Người dân vất vả xoay xở giữa dòng nước đục ngầu.
"Cơ quan tôi ở Trần Hữu Dực nhưng đến Lê Quang Đạo thì xe chết máy, đành thuê người kéo 100.000 đồng. Cả người và xe đều ướt sũng, coi như mất cả tiền triệu cho sửa và kéo xe sáng nay”, một người dân trú tại Cầu Giấy nói.
Đến chiều cùng ngày, mưa đã tạnh nhưng nước tại khu vực này rút vẫn rất chậm, giao thông qua khu vực tiếp tục ùn tắc.
Những đợt sóng lớn do xe tải, xe buýt tạo ra khiến người đi xe máy chao đảo, nhiều người phải dừng giữa đường để giữ thăng bằng.
Theo người dân sinh sống quanh khu vực này, cảnh ngập nặng ở Mỹ Đình không còn xa lạ, nhưng cơn mưa sáng 7/10 được cho là “lịch sử” vì nước lên nhanh chỉ trong chưa đầy một giờ.
“Năm nào cũng ngập, nhưng lần này nước dâng gần tới bậc sân vận động. Dân ở đây chỉ biết chờ nước rút hoặc thuê người kéo qua thôi,” ông Hòa, sống trên phố Lê Quang Đạo nói.
Tính đến đầu giờ chiều, nước vẫn còn ngập cục bộ trước quảng trường sân vận động và khu vực bến xe Mỹ Đình. Lực lượng chức năng đã có mặt để hướng dẫn phương tiện tránh các điểm ngập sâu, song tình trạng ùn tắc vẫn kéo dài nhiều giờ liền.