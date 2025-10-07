Mưa lớn biến Mỹ Đình thành biển nước, dân trả trăm nghìn thuê kéo xe qua điểm ngập

Anh Tuấn, 47 tuổi cho biết anh cùng 3 người bạn bắt đầu làm từ 6h hôm nay, khi nước ngập đến gần yên xe máy. “Ban đầu chỉ kéo giúp vài người trong xóm, sau thấy nhiều xe chết máy quá nên bọn tôi làm luôn dịch vụ. Từ sáng đến giờ, mỗi người kéo gần 20 lượt, người dân dù phải trả tiền vẫn vui vẻ vì đường ngập không thể dắt nổi xe,” anh Tuấn nói.