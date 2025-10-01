Đóng

Tiền thân bão số 11 phát triển mạnh, liệu có ảnh hưởng đến Việt Nam?

(VTC News) -

Biển Đông lại tiếp tục chuẩn bị đón nhận một mối đe dọa mới, cơn bão số 11 khả năng hình thành và có dấu hiệu mạnh lên rất nhanh.

Hồng Thắm
