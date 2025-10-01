+
++
Tiền thân bão số 11 phát triển mạnh, liệu có ảnh hưởng đến Việt Nam?
(VTC News) -
Biển Đông lại tiếp tục chuẩn bị đón nhận một mối đe dọa mới, cơn bão số 11 khả năng hình thành và có dấu hiệu mạnh lên rất nhanh.
Tin mới
AI và phần cứng thông minh 'lên ngôi' tại Tokyo Game Show 2025
16:33 01/10/2025
Sản phẩm
Vỡ ao cá ở Lào Cai, 4 người bị cuốn trôi
16:33 01/10/2025
Tin nóng
Người Việt chi gần 52 tỷ đồng mua 800.000 bánh trung thu trên mạng trong 1 tháng
16:28 01/10/2025
Thị trường
Sở GD&ĐT Hà Nội cho nghỉ học sau mưa lớn, nhiều phụ huynh than 'quá muộn'
16:20 01/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Mưa lớn làm sập cống liên hợp ở miền núi Quảng Trị, nhiều hộ dân bị cô lập
16:16 01/10/2025
Tin nóng
Doanh nghiệp bảo hiểm hé lộ thiệt hại nặng nề sau bão Bualoi
16:13 01/10/2025
Tài chính
Vietlott 1/10 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 1/10/2025 - Xổ số Mega 6/45
16:10 01/10/2025
Xổ số
Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 1/10/2025 - XSDN 1/10
16:10 01/10/2025
Xổ số miền Nam
Nửa đầu 2025: Tiêu thụ nhiên liệu trung bình 4,42 lít/100 km, vượt mục tiêu 2030
16:02 01/10/2025
Giao thông xanh
Biển Đông có thể đón 2-3 cơn bão trong tháng 10, Bắc và Trung Bộ hứng mưa lớn
15:52 01/10/2025
Thời tiết
Vì sao Hà Nội cứ mưa là ngập 'không lối thoát'?
15:46 01/10/2025
Tin nóng
Nguyễn Filip mất suất ở tuyển Việt Nam, HLV Công an Hà Nội nói gì?
15:39 01/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Tổng Bí thư: KHCN đi trước một bước, quốc gia nắm lợi thế cạnh tranh chiến lược
15:32 01/10/2025
Tech360
Từ hợp nhất đến bứt phá: Hưng Yên - thế và lực mới cho phát triển
15:30 01/10/2025
Đầu Tư
Kỷ lục 1.067 căn hộ Sunshine Legend City 'khớp lệnh' giỏ hàng chỉ sau 5 tiếng
15:25 01/10/2025
Bất động sản
Nếu sớm cảnh báo tắc ngập thì Hà Nội đâu có cảnh dân lội nước nửa đêm mới về nhà
15:18 01/10/2025
Ý kiến
18 doanh nghiệp được Bộ Xây dựng chọn làm nhà ở xã hội
15:13 01/10/2025
Bất động sản
Trẻ mắc hô hấp ở TP.HCM liên tục tăng, cảnh báo nguy cơ chuyển nặng
15:12 01/10/2025
Tin tức
XSMT 1/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 1/10/2025
15:10 01/10/2025
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 1/10/2025 - XSDNA 1/10
15:10 01/10/2025
Xổ số miền Trung
Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 1/10/2025 - XSKH 1/10
15:10 01/10/2025
Xổ số miền Trung
Tiền thân bão số 11 phát triển mạnh, liệu có ảnh hưởng đến Việt Nam?
15:04 01/10/2025
VTC NEWS TV
Sống giữa thiên nhiên chuẩn mực Singapore tại Eco Riverside
15:02 01/10/2025
Dự án
Nước sông vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1986, người dân Cao Bằng trắng đêm sơ tán
15:01 01/10/2025
Tin nóng
Thí điểm giao dịch BĐS online từ 2026: Thị trường minh bạch, bảo mật tuyệt đối
14:57 01/10/2025
VTC NEWS TV
Bão số 11 khả năng hình thành trên Biển Đông cuối tuần này, hướng về vịnh Bắc Bộ
14:57 01/10/2025
Thời tiết
Khởi công Khách sạn Courtyard by Marriott Sapa và Khu Căn hộ Apartments
14:36 01/10/2025
Bất động sản
Tương lai nào cho dải Gaza sau đề xuất hoà bình 20 điểm của Tổng thống Trump?
14:32 01/10/2025
Thời sự quốc tế
'Tử chiến trên không' phục dựng chiếc máy bay bị cướp, cảnh rung lắc tốn tiền tỷ
14:32 01/10/2025
Phim
Diễn biến mới nhất áp thấp mạnh lên thành bão số 11 ở Philippines
14:30 01/10/2025
Thế giới