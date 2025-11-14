Thuốc ung thư Pembroria của Nga dự kiến có tại Việt Nam vào năm 2026

(VTC News) -

Theo đại diện Cục Quản lý Dược khẳng định, Pembroria không phải thuốc ung thư với chỉ định mới, mà là sinh phẩm tương tự Keytruda, đã có hồ sơ lâm sàng đầy đủ và tiếp tục được theo dõi về tính an toàn miễn dịch. Dự kiến thuốc sẽ có mặt tại Việt Nam từ năm 2026.

Hiện Việt Nam có gần 100 loại thuốc kháng thể đơn dòng điều trị ung thư được lưu hành, trong đó nhiều lựa chọn phù hợp cho từng nhóm bệnh nhân.

Thuốc trị ung thư Pembroria do Công ty Limited Liability “PK-137” (Liên Bang Nga) sản xuất vừa được Cục Quản lý Dược cấp phép lưu hành ngày 31/10 với thời hạn 3 năm. Pembroria là thuốc sinh học có hoạt chất pembrolizumab - kháng thể đơn dòng chống PD-1.

Thuốc có chỉ định tương tự Keytruda (hãng MSD của Mỹ), được Bộ Y tế cấp phép từ năm 2017. Pembroria được phê duyệt cho các chỉ định sau: U hắc tố, ung thư biểu mô phổi không tế bào nhỏ, ung thư biểu mô tế bào vảy đầu và cổ, u lympho Hodgkin kinh điển, ung thư biểu mô đường tiết niệu, ung thư biểu mô thực quản.

Pembroria dự kiến bán với giá khoảng 18 triệu đồng/lọ, giảm một phần ba so với Keytruda. Một chu kỳ điều trị 200 mg (2 lọ) sẽ tốn khoảng 36 triệu đồng.

Pembroria là thuốc sinh học cùng hoạt chất với thuốc Keytruda. (Ảnh: incentra)

Bệnh viện K cho biết đang lên kế hoạch nhập thuốc Pembroria để sử dụng trong thời gian tới, giúp giảm tải chi phí điều trị cho người bệnh.

Theo PGS.TS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện K, việc cập nhật thuốc mới trong điều trị ung thư luôn được đơn vị đặc biệt quan tâm, song cần tuân thủ quy trình chuyên môn và hướng dẫn chính thức của Bộ Y tế, cũng như Cục Quản lý Dược.

“Chúng tôi luôn ưu tiên những tiến bộ trong điều trị ung thư nhằm mang lại cơ hội sống tốt hơn cho người bệnh. Việc đưa loại thuốc mới vào sử dụng phải dựa trên căn cứ khoa học, khuyến cáo điều trị và sự cho phép của cơ quan quản lý”, ông Bình nói.

Không phải tất cả bệnh nhân ung thư đều được chỉ định dùng pembrolizumab. Việc sử dụng thuốc phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thể trạng, loại đột biến của khối u và giai đoạn bệnh, do bác sĩ chuyên khoa đánh giá, nhằm cá thể hóa điều trị hiệu quả nhất.

Bệnh viện K đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn thuốc điều trị phù hợp với từng bệnh nhân để nâng cao hiệu quả và giảm thiểu rủi ro trong điều trị ung thư.