Thủ tướng yêu cầu đánh giá thiệt hại của ngành giáo dục do bão số 11

(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan đánh giá và khắc phục thiệt hại do bão số 11 gây ra đối với ngành giáo dục.

Công điện nêu rõ, những ngày qua, bão số 11 (Matmo) gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố ở Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Trong đó, ngành giáo dục bị ảnh hưởng nặng nề với hàng trăm trường học bị hư hại; sách vở, thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập bị nước cuốn trôi, rách nát không thể sử dụng ảnh hưởng trực tiếp đến công tác dạy và học.

Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên ngập trong biển nước do ảnh hưởng bởi bão số 11 (Ảnh: FBNT)

Để kịp thời đánh giá toàn diện mức độ thiệt hại, phục vụ công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả, sớm đưa học sinh trở lại trường, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành khẩn trương rà soát, thống kê tình hình thiệt hại của ngành giáo dục do bão số 11 gây ra.

Việc đánh giá mức độ thiệt hại tập trung vào thiệt hại về người, như số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh bị thương vong (phân loại theo mức độ: tử vong, bị thương), kèm theo thông tin hỗ trợ ban đầu (nếu có). Bên cạnh đó là thiệt hại về cơ sở vật chất trường lớp học, phân loại theo số lượng và ước tính giá trị thiệt hại.

Thủ tướng cũng yêu cầu Sở GD&ĐT các địa phương đánh giá ảnh hưởng đến kế hoạch dạy học, nêu rõ số lượng các cơ sở giáo dục đang cho học sinh nghỉ học, số lượng các cơ sở giáo dục đã cho học sinh đi học bình thường. Việc tổng hợp báo cáo thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ bổ sung sách vở, thiết bị giảng dạy cho đầu năm học 2025-2026 cần gửi về Bộ GD&ĐT trước 15h ngày 14/10.

Thủ tướng giao Bộ GD&ĐT chỉ đạo các địa phương rà soát, huy động lực lượng khắc phục nhanh nhất các trường học bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đồng thời, có phương án hỗ trợ sách vở, thiết bị, đồ dùng học tập để sớm ổn định việc dạy và học.

Bộ GD&ĐT làm đầu mối tổng hợp báo cáo thiệt hại từ các tỉnh, thành phố; bổ sung thông tin, số liệu về thiệt hại của các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc (nếu có), hoàn thiện báo cáo tổng thể thiệt hại do bão số 11 gây ra đối với ngành giáo dục và trình Thủ tướng trước 15h ngày 15/10.