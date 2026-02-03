Thủ tướng: Việt Nam ưu tiên lĩnh vực năng lượng xanh, sạch, chíp bán dẫn

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chào mừng đoàn các doanh nghiệp Thụy Sỹ và châu Âu đến Việt Nam sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đặt ra tầm nhìn hướng tới dấu mốc 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

Thủ tướng cho rằng, bối cảnh thế giới thay đổi, tác động đến các quốc gia và doanh nghiệp, nhưng Việt Nam vẫn đặt ra mục tiêu của giai đoạn 2026 - 2030 là tập trung đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, hiện thực hóa đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trọng tâm là phát triển nhanh, bền vững, tự chủ, tự cường và nâng cao đời sống nhân dân.

Thủ tướng mong các doanh nghiệp chia sẻ những suy nghĩ về Việt Nam; về quá trình đầu tư thương mại, hợp tác có gì khó khăn để cùng tháo gỡ và định hình tương lai trên tinh thần "đoàn kết để có sức mạnh, tăng cường đối thoại, củng cố niềm tin, đề cao trí tuệ, coi trọng thời gian, quyết đoán đúng lúc để triển khai đầu tư thương mại, hợp tác Việt Nam".

Tại buổi tiếp, Tiến sỹ Philipp Rösler, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam nhấn mạnh: "Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam rất tuyệt vời. Chúng tôi hỗ trợ Việt Nam để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, biến Trung tâm tài chính Quốc tế tại Việt Nam thành hiện thực. Liên quan đến thương mại, tài chính, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam và hướng đến phát triển. Chúc mừng những quyết sách về kinh tế của Chính phủ Việt Nam, các doanh nghiệp Thuỵ Sỹ và Châu Âu sẽ cùng Việt Nam để hiện thực hóa mục tiêu của các bạn".

Các doanh nghiệp Thuỵ Sỹ và Châu Âu cùng trao đổi về chiến lược giảm phát thải thông qua tài chính carbon và thị trường carbon; về thị trường đất hiếm ở Việt Nam; về ngành sản xuất sợi, dược phẩm, công nghệ sinh học, công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI)...; mong muốn Chính phủ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp Thụy Sĩ nói riêng và châu Âu nói chung hợp tác đầu tư lâu dài tại Việt Nam, trong đó tiếp tục có các chính sách cởi mở, ưu đãi và ổn định, đơn giản hoá thủ tục hành chính, phát triển hệ sinh thái, các dịch vụ đi kèm, giúp các doanh nghiệp tối ưu hoá đầu tư...

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Phát triển xanh, số là yêu cầu khách quan, ưu tiên chiến lược để Việt Nam phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, phát triển nhanh nhưng phải bền vững. Việt Nam có nhiều cơ chế chính sách ưu tiên, đáng chú ý là ban hành 10 luật liên quan đến đầu tư, ngân sách, đấu thầu... Đồng thời có cơ chế, thủ tục hành chính, chấp nhận rủi ro với tinh thần "phát triển nhanh nhưng phải bền vững", có cơ chế chính sách ưu tiên vào lĩnh vực như năng lượng xanh, năng lượng sạch, chíp bán dẫn.

"Về Chíp bán dẫn, chúng tôi rất cần chuyển giao công nghệ, vốn đầu tư và đào tạo nguồn nhân lực. Việt Nam đang phấn đấu đến năm 2030 có 100.000 kỹ sư thiết kế Chip. Mong các nhà đầu tư có thể tham gia vào các công đoạn mà Việt Nam đầu tư (đầu tư trực tiếp hoặc đầu tư gián tiếp). Có thể nói, Chip bán dẫn là lĩnh vực mà Việt Nam đang ưu tiên và sẵn sàng đón nhận các luồng đầu tư, có thể đầu tư bất cứ công đoạn nào, sản phẩm nào", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chia sẻ về tiềm năng, nhu cầu, có chính sách ưu tiên, ưu đãi của Việt Nam trong phát triển một số ngành như dược, công nghệ sinh học, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh... Bày tỏ, Việt Nam cam kết thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đảm bảo ổ định chính trị, ổn định thể chế, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, cắt giảm các thủ tục hành chính; luôn bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của doanh nghiệp... để các doanh nghiệp tối ưu hóa đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp Thuỵ Sĩ và châu Âu tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; có tiếng nói các nước còn lại của Liên minh châu Âu (EU) phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ thẻ vàng IUU đối với thủy sản của Việt Nam; tham gia và đóng góp vào các mục tiêu phát triển của Việt Nam thông qua khuyến khích, tăng cường các hoạt động đầu tư dài hạn, chuyển giao công nghệ, hợp tác đổi mới sáng tạo, cũng như tuân thủ và lan tỏa các tiêu chuẩn quốc tế về ESG, tài chính xanh và tài chính bền vững...

Tiến sĩ Philipp Rösler - Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF) phát biểu.

Với phương châm "Chính phủ kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công - tư đồng hành, đất nước phát triển, doanh nghiệp và nhân dân hạnh phúc", "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm", Thủ tướng mong muốn doanh nghiệp Thuỵ Sĩ và châu Âu hợp tác với Việt Nam để: "cùng lắng nghe và thấu hiểu giữa doanh nghiệp với Nhà nước và người dân; cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động để hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển nhanh và bền vững; cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển; cùng chung niềm vui, hạnh phúc và sự tự hào".