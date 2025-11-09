Thủ tướng: Thanh Hóa nâng cao hiệu quả 'tứ sơn'

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa thời gian qua trên các lĩnh vực, trong đó, về vấn đề triển khai chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Trung ương giao.

Toàn cảnh buổi làm việc của Thủ tướng với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng đánh giá, việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở Thanh Hóa bảo đảm thông suốt, không gián đoạn, phục vụ tốt Nhân dân. Tuy nhiên, còn tồn tại một số vấn đề như tăng trưởng kinh tế chưa bền vững như cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cần làm tốt hơn nữa; chất lượng nguồn nhân lực tại cơ sở còn đang hạn chế.

Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, Thanh Hóa có nguồn lực lớn nhất, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, đặc biệt con người, vừa là trung tâm, vừa là động lực, nguồn lực cho sự phát triển. Trong khi đó, điều kiện thiên nhiên thuận lợi, án ngữ trên trục giao thông quan trọng, do đó Thanh Hóa cần khai thác điều kiện địa chiến lược, khai thác lợi thế của rừng, biển, sông, núi.

Vấn đề là công tác quản trị, Thủ tướng đề nghị tỉnh Thanh Hóa phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết thống nhất; coi trọng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá phong phú, truyền thống lịch sử hào hùng, coi đây là sức mạnh nội sinh.

Thủ tướng nhấn mạnh phải đổi mới tư duy, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn. Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ phải hết sức trong sạch; tích cực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; các tập đoàn Viettel, VNPT... hỗ trợ tỉnh trong chuyển đổi số.

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thủ tướng cũng đề nghị: "Thanh Hóa nâng cao hiệu quả "tứ sơn" gồm Lam Sơn, Sầm Sơn, Nghi Sơn, Bỉm Sơn. Trong đó Lam Sơn là đất rất tốt, phải phát triển, đô thị sân bay. Bên cạnh đó hoàn thành các kết nối về giao thông, viễn thông, giáo dục...phát triển doanh nghiệp, tạo cơ hội, điều kiện cho doanh nghiệp làm. Thủ tục hành chính phải cải cách, chính quyền 2 cấp thì phải cắt giảm toàn bộ thủ tục hành chính. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo".

Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Thanh Hóa tập trung xây dựng các trường nội trú liên cấp Tiểu học và trung học cơ sở (THCS), huy động lực lượng vũ trang trên địa bàn tham gia hỗ trợ việc xây dựng các trường; tỉnh phải tăng thu, tiết kiệm chi để dành nguồn lực cho đầu tư các chương trình này.

Về một số kiến nghị của tỉnh, Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng bàn giao cho Thanh Hóa việc nạo vét cảng Nghi Sơn; xây dựng giai đoạn 2 Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, giao Petrovietnam thảo luận với tỉnh; giao Petrovietnam thảo luận với doanh nghiệp nước ngoài để đầu tư các kho xăng dầu.

Về chính quyền địa phương 2 cấp, cần hoàn thiện chức năng, xây dựng vị trí việc làm, từ đó mới bố trí cán bộ, thực hiện các chính sách cán bộ.