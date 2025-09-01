Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres

Ngày 1/9, tại Thiên Tân (Trung Quốc), nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) mở rộng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc trao đổi về tình hình và những thách thức đa chiều mà thế giới đang phải đối mặt, bày tỏ mong muốn các quốc gia tăng cường hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu; chia sẻ về sự cần thiết cải tổ, tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hợp quốc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam với chủ nghĩa đa phương và trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; nhấn mạnh Việt Nam chủ trương thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghĩa vụ trong ứng phó với biến đổi khí hậu; đề nghị Liên hợp quốc ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và thúc đẩy hơn nữa hợp tác với ASEAN và bày tỏ mong muốn Tổng Thư ký Antonio Guterres sẽ tới Hà Nội dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về Tội phạm mạng tại Hà Nội tháng 10 sắp tới.