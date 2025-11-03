Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ bế mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ I 2025 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, tổng diện tích 130.000 m², quy mô 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ 2.500 doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Hội chợ thu hút trung bình 100.000 lượt khách/ngày, cao nhất trong các sự kiện xúc tiến thương mại trong nước. Doanh thu trung bình đạt 300 triệu đồng/gian hàng tiêu chuẩn/10 ngày, tổng doanh thu trực tiếp gần 1.000 tỷ đồng.