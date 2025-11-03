Tối 3/11, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội, diễn ra Lễ bế mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ I - 2025 với chủ đề “Mùa thu hy vọng - Chia sẻ yêu thương” và chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bão lụt.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ bế mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự lễ bế mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên dự lễ bế mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân dự lễ bế mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025.
Cùng dự sự kiện có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội. (Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền dự lễ bế mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025).
Hội chợ Mùa Thu lần thứ I 2025 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, tổng diện tích 130.000 m², quy mô 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ 2.500 doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Hội chợ thu hút trung bình 100.000 lượt khách/ngày, cao nhất trong các sự kiện xúc tiến thương mại trong nước. Doanh thu trung bình đạt 300 triệu đồng/gian hàng tiêu chuẩn/10 ngày, tổng doanh thu trực tiếp gần 1.000 tỷ đồng.
Tổng giá trị giao dịch, hợp đồng và biên bản ghi nhớ (MoU) đạt gần 5.000 tỷ đồng, riêng khu địa phương đạt gần 500 tỷ đồng. Những con số này cho thấy Hội chợ không chỉ là nơi quảng bá sản phẩm mà còn là “sàn giao dịch thực chất”, giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng chuỗi cung ứng và phát triển thị trường xuất khẩu.
Trong khuôn khổ Hội chợ, Ban Tổ chức triển khai 11 hội nghị, hội thảo, diễn đàn chuyên đề, tổ chức xét chọn 30 gian hàng tiêu biểu và liên tục tổ chức các chương trình giao thương quốc tế với doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, New Zealand và Liên minh châu Âu; ghi nhận hơn 100 thỏa thuận hợp tác và biên bản ghi nhớ được ký kết.
Các hoạt động này thể hiện rõ định hướng chuyển từ xúc tiến thương mại đơn thuần sang xúc tiến thương mại tổng hợp, gắn kết thương mại - đầu tư - đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Hội chợ Mùa Thu lần thứ I - năm 2025 đã đạt kết quả toàn diện, vượt xa mục tiêu đề ra, khẳng định vị thế là sự kiện xúc tiến thương mại - đầu tư - văn hóa tầm quốc gia, có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển thị trường trong nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt và quảng bá thương hiệu quốc gia Việt Nam trên trường quốc tế.