Thủ tướng Nhật Bản sẽ giải tán Hạ viện

Nguồn tin từ đảng cầm quyền Tự do Dân chủ Nhật Bản (LDP) cho biết, chiều 14/1, Chủ tịch LDP - Thủ tướng Takaichi Sanae có cuộc họp với Tổng thư ký LDP Suzuki Shunichi, Chủ tịch và đồng Chủ tịch đảng Duy Tân - Isin no Kai trong liên minh cầm quyền.

Thủ tướng Takaichi đã quyết định giải tán Hạ viện. (Ảnh: NHK)

Tại đây, bà Takaichi chính thức truyền đạt tới ban lãnh đạo LDP và các đối tác về quyết định giải tán Hạ viện để bầu cử trước thời hạn.

Liên quan quyết định này, tại cuộc họp báo vừa diễn ra, ông Suzuki - Tổng thư ký LDP cho biết: “Giải tán Hạ viện là quyền lực đặc biệt của Thủ tướng. Vì Thủ tướng đã quyết định nên với tư cách Tổng thư ký đảng cầm quyền, tôi sẽ dựa theo quyết định này, chuẩn bị cho bầu cử. Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để liên minh cầm quyền dành thắng lợi trong bầu cử. Tôi không có ý kiến gì thêm xung quanh quyết định của Thủ tướng”.

Thủ tướng Takaichi cũng cho biết sẽ chính thức thông báo quyết định này tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội Nhật Bản đầu tiên của năm 2026, dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày 23/1 tới.