Thủ tướng Nhật Bản đề xuất cắt giảm lương của mình và các bộ trưởng

(VTC News) -

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đang lên kế hoạch sửa đổi Luật về đãi ngộ công chức nhằm cắt giảm lương của các thành viên nội các, bao gồm cả chính bà, trong kỳ họp Quốc hội bất thường đang diễn ra.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. (Ảnh: Reuters)

Theo truyền thông Nhật Bản, chính phủ có thể tổ chức cuộc họp các bộ trưởng liên quan sớm nhất vào thứ Ba tới để thống nhất việc tạm dừng chi trả khoản phụ cấp bổ sung dành cho Thủ tướng và các bộ trưởng, vốn được trả thêm ngoài lương nghị sỹ.

Động thái này được cho là nhằm thể hiện cam kết cải cách của bà Takaichi, người lâu nay kêu gọi cắt giảm lương bộ trưởng để “làm gương” trong cải cách hành chính và tài chính công. Đảng Cải cách Nhật Bản – đối tác liên minh mới của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cũng đang thúc đẩy các biện pháp giảm đặc quyền của giới nghị sỹ.

“Tôi sẽ thúc đẩy việc sửa luật để các thành viên nội các không nhận mức lương cao hơn nghị sỹ Quốc hội”, bà Takaichi khẳng định trong buổi họp báo nhậm chức hồi tháng 10.

Hiện tại, nghị sỹ Nhật Bản nhận lương 1,294 triệu yên/tháng (khoảng 8.400 USD). Ngoài ra, thủ tướng được nhận thêm 1,152 triệu yên (7.480 USD) và các bộ trưởng 489.000 yên (3.180 USD), theo Chánh văn phòng Nội các Minoru Kihara.

Tuy nhiên, trong khuôn khổ cải cách tài chính, thủ tướng đang tự nguyện trả lại 30% lương hàng tháng, còn các bộ trưởng cắt 20%, tương đương mức phụ cấp thực tế chỉ còn 390.000 yên cho thủ tướng và 110.000 yên cho bộ trưởng.

Kế hoạch của bà Takaichi nhận được lời khen ngợi từ các đối tác liên minh. Ông Fumitake Fujita, đồng lãnh đạo Đảng Cải cách Nhật Bản, gọi kế hoạch này là quyết định “tuyệt vời”, cho rằng nó thể hiện quyết tâm tiến hành cải cách dù phải chịu tổn thất chính trị.

Tuy nhiên, một số ý kiến tỏ ra hoài nghi về việc cắt giảm lương nội các trong bối cảnh chính phủ đang nỗ lực tăng thu nhập cho người dân.

"Tôi có cảm xúc lẫn lộn về việc này", một thành viên nội các đương nhiệm thừa nhận.