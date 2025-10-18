Thủ tướng: Mỗi công trình hoàn thành mang lại niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân

(VTC News) -

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu khai mạc Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025, sáng 18/10.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VGP)

Theo Thủ tướng, chỉ còn chưa đầy 1 quý nữa là hết năm 2025. Cả nước phải thực hiện giải pháp nước rút hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội giao. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hơn 8% trong năm 2025, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo, một trong những động lực tăng trưởng là đầu tư, trong đó có đầu tư công.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ này, toàn Đảng, cả hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi, dành nguồn lực cho tăng đầu tư công.

Theo đó, vốn đầu tư công cả nhiệm kỳ tăng 55% so với nhiệm kỳ trước. Đến nay công tác giải ngân đầu tư công được triển khai cơ bản tốt, tránh đầu tư dàn trải, trong đó, riêng năm 2025 đầu tư công khoảng 1,11 triệu tỷ đồng và phấn đấu giải ngân 100%, góp phần thúc đẩy phát triển và mục tiêu tăng trưởng.

Thủ tướng cho biết, theo tổng hợp đến 16/10, cả nước mới giải ngân đầu tư công đạt 455.000 tỷ đồng (đạt 50,7%), thấp so với yêu cầu. Trong đó, còn 29 bộ, cơ quan Trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới mức trung bình của cả nước.

Nhấn mạnh "mỗi ngôi nhà mọc lên, mỗi công trình, công việc được hoàn thành mang lại niềm vui, phấn khởi, hạnh phúc của nhân dân, đóng góp vào sự phát triển của đất nước", Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác giải ngân đầu tư công, nhất là làm rõ nguyên nhân việc giải ngân đầu tư công chậm tại một số bộ, ngành, cơ quan, địa phương, trong khi có cùng điều kiện, mặt bằng pháp lý.

Thủ tướng đề nghị phát huy tinh thần "nói ít, làm nhiều, bằng những sản phẩm cụ thể", các đại biểu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong công tác giải ngân đầu tư công; những vướng mắc cần xử lý, trách nhiệm xử lý ở cấp nào, ngành nào; tránh đùn đẩy, né tránh trách nhiệm…

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: VGP)

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thời gian qua, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng thường xuyên có các chuyến công tác, làm việc với địa phương để trực tiếp chỉ đạo, giải quyết vướng mắc, khó khăn về thể chế, quy trình, quy phạm... kiểm tra tiến độ, chất lượng trên thực địa của các công trình quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm.

Dưới sự điều hành quyết liệt, công tác bố trí và giải ngân vốn đầu tư công đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Vốn ngân sách Nhà nước được tập trung cho các dự án hạ tầng trọng điểm, cao tốc, sân bay, đường sắt tốc độ cao, tạo động lực phát triển mới cho các vùng, địa phương.

Từ đầu năm đến nay, hoàn thành hơn 455 km đường cao tốc; khởi công mới 364 km đường cao tốc, hướng tới hoàn thành mục tiêu hơn 3.000 km vào cuối năm 2025.

Cùng đó, kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công được tăng cường; các bộ, ngành, địa phương thường xuyên rà soát, điều chỉnh, điều chuyển vốn giữa các dự án, bảo đảm hiệu quả, minh bạch, đúng tiến độ, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, ổn định vĩ mô và phát triển bền vững…