Thủ tướng: Cầu Phong Châu mới là nhịp cầu hàn gắn vết thương

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sáng 28/9 khi phát biểu tại lễ khánh thành dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới trên Quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Thủ tướng và các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển cầu Phong Châu. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng nhắc cách đây đúng 1 năm theo âm lịch (ngày 7/8/2024, tức ngày 9/9/2024 dương lịch), cầu Phong Châu cũ bị sập trước sự bàng hoàng, lo lắng, xót xa của nhân dân tỉnh Phú Thọ và nhân dân cả nước, cắt đôi tuyến đường huyết mạch và cướp đi tính mạng của 8 người dân.

Ngay sau khi cầu bị sập, ngày 12/9, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, động viên, chia sẻ với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Phú Thọ, chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả, xây dựng lại cầu Phong Châu.

Ngay sau đó, Thường trực Chính phủ quyết định giao Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khẩn trương xây dựng cầu Phong Châu mới trong vòng 1 năm, nếu cần gì, thiếu gì, đề xuất gì thì báo cáo Thủ tướng. Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang chỉ đạo hoàn thành cây cầu để chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân đội.

"Hôm nay, chúng ta cũng chứng kiến những giọt nước mắt, nhưng nếu cách đây 1 năm là những giọt nước mắt của sự đau đớn, thì những giọt nước mắt hôm nay là của niềm tin, hy vọng, niềm tự hào khi cầu Phong Châu được xây dựng lại", Thủ tướng nói.

Thủ tướng nhấn mạnh, cầu Phong Châu mới là nhịp cầu nối liền và sự gắn kết giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước; nhịp cầu và sự gắn kết giữa con người với con người; nhịp cầu và sự gắn kết giữa Nhân dân với Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng; nhịp cầu hàn gắn vết thương với niềm hạnh phúc, tự hào, niềm tin; nhịp cầu gắn kết của sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ ngành, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan và nhân dân.

Ý nghĩa của công trình, theo Thủ tướng, trước hết là góp phần nhanh chóng khắc phục hậu quả cơn bão Yagi, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân; kết nối kinh tế giữa hai bờ sông Hồng, bảo đảm an ninh quốc phòng, cuộc sống bình thường, đi lại thuận lợi cho người dân.

Công trình giúp tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, thể hiện tinh thần, ý chí của quân đội ta - "đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất", "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng", "đã ra quân là chiến thắng"; khẳng định Quân đội và Nhân dân một ý chí, ý Đảng hợp lòng dân và khi đó không gì là không thể.

Công trình cũng cho thấy tính đúng đắn, phù hợp thực tế của việc giao nhiệm vụ cho các cơ quan thực hiện trong điều kiện khẩn cấp; sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành, địa phương để chung sức, đồng lòng thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao.

"Công trình được làm tốt, tiến độ được rút ngắn, chất lượng đã được kiểm tra, bảo đảm an toàn, tiết kiệm thời gian 3 tháng so với hợp đồng và tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng so với phương án ban đầu", Thủ tướng nêu rõ và đề nghị các cơ quan bàn giao công trình theo đúng quy định, địa phương khai thác thực sự hiệu quả, "xứng đáng với mong mỏi và những giọt nước mắt của người dân".

"Khi ý Đảng hợp lòng dân thì không gì là không thể làm được", Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Bằng khen của Thủ tướng tặng Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12 đã có thành tích xuất sắc; trao quà tặng các tập thể, cá nhân đóng góp nhiều trong xây dựng công trình.

Nhiều tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Xây dựng và UBND tỉnh Phú Thọ.

Thủ tướng trao quà tặng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng công trình. (Ảnh: VGP)

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới có tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) được giao làm chủ đầu tư; đơn vị thi công là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12 - Bộ Quốc phòng).

Dự án khởi công ngày 21/12/2024, dự kiến hoàn thành sau 1 năm xây dựng và thực tế đã hoàn thành trước 3 tháng, tiết kiệm 196 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư (635 tỷ đồng) và 361 tỷ đồng so với phương án ban đầu. Phần vốn dư sau thi công được Bộ Xây dựng đề xuất sử dụng đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối cầu Phong Châu mới với đường liên vùng. Tuyến đường này dài khoảng 5km, tiêu chuẩn đường cấp III, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 150 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2025 đến 2027.

Trong gần một năm qua, cầu phao do Lữ đoàn 249 vận hành đã trở thành huyết mạch giao thông, phục vụ khoảng 15.000 lượt người và phương tiện mỗi ngày, góp phần đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trên Quốc lộ 32C.