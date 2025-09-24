Diện mạo cầu Phong Châu nối hai bờ sông Hồng trước ngày thông xe

Sau hơn 10 tháng thi công thần tốc, đến nay cầu Phong Châu (Phú Thọ) bước vào giai đoạn hoàn thiện. Lực lượng thi công đang tháo dỡ dần các phương tiện, máy móc thi công để chuẩn bị cho ngày khánh thành, thông cầu vào cuối tháng 9.
Các hạng mục chính như kết cấu, mặt cầu, lan can, hệ thống chiếu sáng đã xong, asphalt, kẻ vạch, lắp khe co giãn và hệ thống thoát nước đang gấp rút hoàn thiện trước ngày 25/9.
Cách đây một năm, cầu Phong Châu cũ bất ngờ bị sập do ảnh hưởng siêu bão Yagi, làm 8 người chết và mất tích. Cây cầu mới khi đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng mong mỏi, kỳ vọng của người dân hai bên bờ sông Hồng, đồng thời khôi phục tuyến Quốc lộ 32C bị gián đoạn suốt một năm qua.
Cầu Phong Châu mới nối hai xã Phùng Nguyên và Vạn Xuân (Phú Thọ), dài hơn 653 m, rộng 20,5 m với quy mô 4 làn xe cơ giới, kết cấu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) với tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng, đơn vị thi công là Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn.
Thượng tá Trần Đăng Tuấn, Chỉ huy công trường dự án cầu Phong Châu, cho biết: “Cầu Phong Châu đã hoàn thành 99,9%, chỉ còn một số công đoạn cuối như căn chỉnh dải phân cách, sơn dặm mặt cầu. Đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn tất trước ngày 25/9, sau đó dành vài ngày cuối để dọn dẹp công trường. Tại phía Lâm Thao, công tác khánh tiết, dựng rạp cũng đang được chuẩn bị để tổ chức lễ khánh thành vào sáng 28/9”.
Về phương án giao thông hai đầu cầu, Thượng tá Tuấn cho hay các hạng mục đã được triển khai đúng thiết kế, song hiện mới ở giai đoạn khai thác tạm. Địa phương cùng cơ quan quản lý đường bộ tiếp tục theo dõi, nghiên cứu và có điều chỉnh nếu phát sinh bất cập, đặc biệt tại nút giao phức tạp ở Tam Nông. Sau khi khánh thành, các đơn vị chuyên môn vẫn sẽ giám sát và hoàn thiện phương án tổ chức giao thông.
Theo Thượng tá Trần Đăng Tuấn, trong suốt gần một năm thi công, từ lãnh đạo chỉ huy đến công nhân đều thể hiện quyết tâm cao ngay từ những ngày đầu. Công trình được triển khai liên tục 3 ca 4 kíp với mục tiêu rút ngắn tối đa thời gian để sớm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Kết quả, chỉ sau khoảng 9 tháng, dự án đã hoàn thành, sớm hơn 3 tháng so với thời hạn 12 tháng trong hợp đồng.
Suốt quá trình thi công, đơn vị thi công làm việc không ngày nghỉ, không nghỉ lễ, tập trung toàn bộ nhân lực, thiết bị và nguồn vốn cho công trình. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là tình trạng khan hiếm cùng giá vật liệu xây dựng biến động tăng cao, dự án vẫn được đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.
"Hai bên bờ sông, người dân đang háo hức, phấn khởi chờ đón ngày khánh thành cầu, còn những người trực tiếp tham gia thi công cũng vô cùng xúc động. Là lực lượng gắn bó với công trình từ những ngày đầu, chúng tôi cảm thấy vinh dự và tự hào khi được góp phần xây dựng cầu Phong Châu – công trình mang ý nghĩa to lớn đối với bà con địa phương, không chỉ ở hai bên bờ sông mà còn với cả khu vực lân cận", Thượng tá Trần Đăng Tuấn chia sẻ.
Công nhân đang gấp rút hoàn thiện các phần việc còn lại.
Đơn vị thi công kiểm tra, hiệu chỉnh dải phân cách cứng.
Đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân duy trì thi công 3 ca 4 kíp, làm việc xuyên lễ, xuyên Tết.
Lan can cầu được trang trí tinh xảo với họa tiết mô phỏng cổng Đền Hùng – biểu tượng đặc trưng, giàu ý nghĩa văn hóa của tỉnh Phú Thọ.
Bà Nguyễn Thị Kiên (70 tuổi) tự lái xe ra ngắm cầu Phong Châu mới. Bà chia sẻ: “Trước đây tôi thường xuyên đi qua cầu Phong Châu cũ, nhưng từ khi cầu sập, chúng tôi phải đi đường vòng rất vất vả. Tôi cứ nghĩ cầu mới sẽ xây lâu lắm, nhưng nhờ có quân đội tham gia nên chưa đầy một năm đã hoàn thành. Bà con chúng tôi thật sự phấn khởi, vui mừng khi được Nhà nước quan tâm”.
Ông Nguyễn Xuân Tưởng (ở xã Cẩm Khê) chia sẻ: “Cầu Phong Châu có vai trò vô cùng quan trọng, là tuyến đường huyết mạch giúp người dân hai bên bờ đi lại, giao thương. Vì vậy, tôi cũng như bà con nơi đây luôn mong cầu sớm hoàn thành để việc đi lại thuận tiện hơn. Trước kia, cầu phao hoạt động theo giờ và phụ thuộc vào dòng nước, nên nhiều khi tôi phải đi vòng đường khác gần 40km mới sang được bên kia sông. Nay ra xem cầu mới, thấy công trình được xây dựng thần tốc, lại hiện đại, chất lượng, chúng tôi thật sự rất vui mừng”.
Anh Nguyễn Cao Trường (33 tuổi, ở xã Vạn Xuân) chia sẻ: “Nhà tôi ở ngay gần cầu, buổi tối rất đông bà con ra xem, tạo nên không khí háo hức, sôi động. Người dân ở cả hai đầu cầu đều mong chờ từng ngày công trình này hoàn thành. Thời gian chờ xây cầu mới, việc giao thương hai bên sông rất khó khăn. Giờ đây, cầu Phong Châu sẽ giúp buôn bán nông sản, nhất là rau củ quả, thuận lợi hơn, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương”.
Dự án cầu Phong Châu được khởi công trong bối cảnh đặc biệt, sau sự cố sập cầu làm gián đoạn tuyến giao thông huyết mạch. Công trình không chỉ mang ý nghĩa hạ tầng mà còn là biểu tượng cho tinh thần nỗ lực vượt khó, tái thiết thần tốc của chính quyền và người dân. Trong đó, lực lượng quân đội giữ vai trò quan trọng, tiêu biểu là Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) – đơn vị đảm nhận vận hành cầu phao, cùng Binh đoàn 12 – nhà thầu trực tiếp thi công.
Ngày 28/9 tới, cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng sẽ được khánh thành và đưa vào sử dụng, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong việc khôi phục tuyến giao thông huyết mạch và đáp ứng kỳ vọng của người dân địa phương.