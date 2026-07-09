(VTC News) -

Khoảnh khắc bối rối trên bảng đen: Cả cô giáo và học sinh trong lớp học đều đang đăm chiêu suy nghĩ trước câu đố vui Toán học: 1 + 1 = 10?

Ánh mắt ngạc nhiên, tò mò của các học sinh hướng về phía trước, tự hỏi liệu đây nhầm lẫn hay một quy luật hoàn toàn khác chưa được bật mí.

Câu hỏi đặt ra thách thức khả năng suy luận vượt giới hạn toán học cơ bản mà không để lộ bất kỳ gợi ý nào về đáp án thực sự.

Thử thách Toán học: Vì sao 1 + 1 = 10? (Ảnh minh họa)

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