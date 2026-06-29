(VTC News) -

Câu đố: "Cái gì càng đầy càng nhẹ, càng vơi càng nặng?". Nghe qua, câu hỏi này có vẻ mâu thuẫn vì theo suy nghĩ thông thường, một vật khi đầy sẽ nặng hơn và khi vơi đi sẽ nhẹ hơn. Chính sự trái ngược ấy khiến không ít người phân vân, thậm chí đổi đáp án nhiều lần mà vẫn chưa chắc mình đúng.

Điểm hấp dẫn của câu đố không nằm ở độ dài hay sự phức tạp, mà ở cách nó thử thách khả năng quan sát và tư duy của người chơi. Chỉ cần vội vàng đưa ra kết luận, bạn rất dễ bỏ lỡ một chi tiết quan trọng trong câu hỏi.

Đây cũng là dạng câu đố thường được dùng để "đánh lừa" trực giác, khiến người chơi phải đọc thật kỹ từng chữ trước khi đưa ra câu trả lời. Vì vậy, đừng trả lời theo cảm tính mà hãy dành vài phút suy nghĩ xem liệu còn cách hiểu nào khác hay không.

Bạn đã có đáp án của riêng mình chưa? Hãy thử bình luận câu trả lời trước khi xem lời giải để kiểm tra khả năng suy luận của bản thân và xem có bao nhiêu người cùng lựa chọn giống bạn.

Cái gì càng đầy càng nhẹ càng vơi càng nặng? (Ảnh minh họa)

Bạn có câu trả lời nào chưa? Hãy suy nghĩ thật kỹ và chia sẻ đáp án của mình xem có chính xác không nhé!

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.