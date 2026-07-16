Cuộc thi âm nhạc tại Việt Nam hút hàng trăm thí sinh quốc tế tranh tài

(VTC News) -

Chung kết khu vực miền Bắc của Yoshine Music Festival Toàn quốc 2026 diễn ra từ15/7-22/7 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (Hà Nội). Đây là chặng thi cuối cùng trong hệ thống chung kết khu vực trước khi các thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung kết toàn quốc diễn ra trong tháng 8.

Năm nay, khu vực miền Bắc quy tụ 1.243 thí sinh tranh tài ở hai bộ môn piano và thanh nhạc. Trước đó, vòng chung kết khu vực miền Trung có 391 thí sinh, còn khu vực miền Nam thu hút 560 thí sinh, cho thấy quy mô cuộc thi ngày càng được mở rộng.

Cuộc thi âm nhạc Yoshine Music Festival Toàn quốc 2026 thu hút gần 300 thí sinh đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines...

Điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là sự xuất hiện của gần 300 thí sinh quốc tế đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Philippines và nhiều quốc gia khác đang sinh sống, học tập tại Việt Nam. Sự góp mặt của các thí sinh nước ngoài không chỉ tạo nên bầu không khí giao lưu văn hóa, mà còn cho thấy sức hút ngày càng lớn của cuộc thi trong khu vực.

Theo Ban tổ chức, ở vòng sơ tuyển, riêng khu vực miền Bắc đã có 1.680 thí sinh đăng ký tham gia. Sau quá trình tuyển chọn, 1.243 gương mặt có thành tích nổi bật đã giành quyền bước vào vòng chung kết khu vực.

PGS.TS Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, thành viên Hội đồng nghệ thuật bộ môn piano, cho rằng mỗi thí sinh góp mặt ở vòng chung kết đều xứng đáng được ghi nhận vì vượt qua chính mình bằng niềm đam mê và sự bền bỉ. Cuộc thi sẽ tiếp tục phát hiện nhiều tài năng trẻ để bồi dưỡng, góp phần nâng cao vị thế của âm nhạc Việt Nam trên trường quốc tế.

Bên cạnh hoạt động thi đấu, Yoshine Music Festival 2026 còn mở ra nhiều cơ hội học tập quốc tế cho các thí sinh đạt thành tích cao. Theo Ban tổ chức, thí sinh giành giải Vàng ở nhóm tuổi 15-17 và 18-45 có cơ hội được xét cấp học bổng trị giá 23.000 USD mỗi năm, kéo dài tối đa 7 năm theo quy định của chương trình. Thí sinh đạt giải Bạc có thể được xét học bổng 16.000 USD mỗi năm với thời gian hỗ trợ tương tự.

Đặc biệt, cuộc thi còn dành một suất học bổng 100% tham dự Trại hè Âm nhạc Quốc tế IMC tại Mỹ cho thí sinh xuất sắc nhất. Chung kết Yoshine Music Festival Toàn quốc 2026, dự kiến diễn ra từ 20- 22/8 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Lễ Gala và vinh danh các tài năng tiêu biểu sẽ được tổ chức vào ngày 23/8.