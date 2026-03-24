Học trò PGS.TS Tân Nhàn giành giải Nhất cuộc thi âm nhạc quốc tế ở Nhật Bản

(VTC News) -

Tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Kyushu Music Competition lần thứ 28 diễn ra ở Kumamoto (Nhật Bản) từ ngày 21-28/3, Dương Ngọc Ánh - học trò PGS.TS Tân Nhàn là đại diện Việt Nam xuất sắc giành giải cao Nhất ở nội dung thanh nhạc.

PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn và học trò Dương Ngọc Ánh.

Dương Ngọc Ánh hiện là học viên cao học năm thứ nhất, được đào tạo dưới sự hướng dẫn của PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn. Với phần trình diễn tác phẩm kinh điển “Les oiseaux dans la charmille” của Jacques Offenbach, cô gây ấn tượng mạnh nhờ kỹ thuật vững vàng, phong thái sân khấu tự tin cùng cảm xúc tinh tế.

Đây cũng là lần đầu tiên nữ thí sinh tham gia một cuộc thi quốc tế, ở bảng nghệ sĩ, nên không tránh khỏi áp lực. Tuy nhiên, nhờ sự đồng hành của thầy cô và gia đình, cô vượt qua tâm lý để chinh phục giải thưởng cao nhất.

Chia sẻ sau chiến thắng, Dương Ngọc Ánh cho biết thành quả này là kết tinh của cả một hành trình rèn luyện, học hỏi và nhận được sự dìu dắt tận tình từ các giảng viên, đặc biệt là PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn và nghệ sĩ Đào Tố Loan.

Ở bảng sinh viên, Trần Thị Vân Anh – sinh viên năm nhất gây ấn tượng khi giành giải Đặc biệt. Trong khi đó, Lê Khánh Chi và Nguyễn Minh Phương tiếp tục mang về thêm thành tích cho đoàn Việt Nam với các giải Đồng và Khuyến khích.

Nhiều thí sinh đoàn Việt Nam giành giải cao tại cuộc thi âm nhạc quốc tế.

PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn - Trưởng khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cũng bày tỏ niềm tự hào khi các học trò tự tin tỏa sáng trên sân khấu quốc tế. Dù kết quả chưa hoàn toàn đạt kỳ vọng ban đầu, nhưng những gì các thí sinh thể hiện đã cho thấy tiềm năng lớn của thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam trong lĩnh vực âm nhạc hàn lâm.

Việc liên tiếp giành giải tại các cuộc thi quốc tế như Kyushu Music Competition không chỉ khẳng định năng lực của các sinh viên mà còn góp phần nâng cao vị thế đào tạo của Học viện trên bản đồ âm nhạc thế giới.