Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 15/7/2026 - XSMN 15/7/2026

Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 4 ngày 15/7/2026

Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam thứ 4 ngày 15/7. Kết quả XSMN hôm nay 15/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQ xổ số miền Nam 15/7/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 15/7 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 4 ngày 15/7/2026

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ Hai: Lịch quay sẽ do Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Các đài như: Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) sẽ tiến hành mở thưởng.

- Thứ Tư: Kỳ quay sẽ được tổ chức bởi Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ là nơi quay số.

- Thứ Sáu: Lịch mở thưởng được tổ chức do Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Người chơi sẽ theo dõi kết quả từ đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: 3 đài Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL) và Tiền Giang (XSTG) sẽ thực hiện quay thưởng.

Thời hạn trả thưởng

- Người trúng thưởng sẽ được công ty xổ số kiến thiết thanh toán tiền thưởng sau khi hoàn tất đầy đủ hồ sơ và xác minh vé hợp lệ. Theo quy định, thời gian chi trả không vượt quá 05 ngày kể từ khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng.

- Nếu tờ vé đang trong quá trình tranh chấp, khiếu nại hoặc cần xác minh thêm, việc thanh toán sẽ được tạm dừng. Giải thưởng chỉ được chi trả khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

Điều kiện vé lĩnh thưởng

- Để được công nhận là vé trúng thưởng hợp lệ, tờ vé phải do Công ty xổ số kiến thiết phát hành và có thông tin trùng khớp với kỳ quay số tương ứng. Dãy số dự thưởng trên vé cũng phải khớp với một trong các hạng giải đã được công bố chính thức.

- Bên cạnh đó, vé cần giữ nguyên hiện trạng, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hoặc chỉnh sửa và phải được mang đi lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Sau thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị nhận giải theo quy định.

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