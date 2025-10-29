Thu phí hành lý xách tay quá cân tại cửa ra máy bay, Vietnam Airlines nói gì?

(VTC News) -

Lý giải về việc này, đại diện truyền thông của Vietnam Airlines cho biết: "Đây không phải là quy định mới mà hãng chỉ siết lại cách thức nhằm kiểm soát chặt chẽ việc hành khách mang hành lý xách tay quá cước lên máy bay để đảm bảo an toàn. Theo quy định của hãng từ trước đến nay, mỗi hành khách chỉ được mang 1 kiện hành lý xách tay không quá 10kg lên khoang hành khách".

Từ ngày 3/11, Vietnam Airlines sẽ thu phí hành lý xách tay quá tiêu chuẩn (quá cước) tại cửa ra máy bay.

Như vậy, Vietnam Airlines sẽ áp dụng thu phí với hành lý xách tay quá tiêu chuẩn tại cửa ra máy bay. Cụ thể, hành lý vượt quá trọng lượng tối đa đến 10kg hoặc vượt quá một kiện so với tiêu chuẩn tối đa 10kg sẽ bị tính phí tương đương một kiện hành lý ký gửi tại sân bay.

Trường hợp vượt quá kích thước hành lý xách tay tiêu chuẩn sẽ chịu mức phí bằng một kiện hành lý ký gửi quá kích thước. Riêng hành lý đồng thời vượt cả trọng lượng tối đa 10kg và kích thước tiêu chuẩn sẽ bị thu phí bằng một kiện hành lý ký gửi cồng kềnh tại sân bay.

Trên website của Vietnam Airlines, mức giá hành lý tính cước tại sân bay mua thêm tiêu chuẩn trên hành trình nội địa Việt Nam dao động từ 600.000 đồng. Còn chặng quốc tế theo hành trình bay và khu vực tính theo giá USD.

Ví dụ, trên các đường bay nội địa như TP.HCM - Hà Nội, một kiện hành lý ký gửi 23kg có giá khoảng 600.000 đồng. Như vậy, nếu hành lý xách tay của hành khách vượt chuẩn, tối đa 10kg hoặc 1 kiện, mức phí thu sẽ là 600.000 đồng/kiện tại cửa ra máy bay.

Việc thanh toán có thể thực hiện bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc tiền mặt, tùy điều kiện hạ tầng thanh toán tại từng sân bay.