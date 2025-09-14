Thủ khoa Ngoại thương nhắn gửi thông điệp 'chọn can đảm mỗi ngày'

(VTC News) -

Sáng 14/9, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2025 cho 2.034 sinh viên đại học hình thức đào tạo chính quy tại trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh.

Trong số 2.034 sinh viên tốt nghiệp đợt này, trên 20% sinh viên đạt kết quả học tập loại xuất sắc.

PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương trao tặng giấy khen và huy chương cho 30 tân cử nhân đạt danh hiệu Thủ khoa tốt nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương, cho rằng, các tân cử nhân dù chọn bất cứ con đường sự nghiệp nào mang lại giá trị cho cuộc sống đều trân quý và hành trình để đạt được những thành tựu trên con đường đó đều cần rất nhiều nỗ lực và công sức.

"Các em hãy 'biết ước mơ và hiểu được ước mơ của mình' để dám dấn thân đối mặt với thử thách trên hành trình trưởng thành và cũng để hiểu được mình sẽ đi tới đâu và sẽ đi thế nào. Các em hãy 'dành sự lắng nghe mỗi khi có thể' bởi chính sự lắng nghe ấy là cách thể hiện tình cảm chân thành nhất, là cách giúp chúng ta nhận được sự yêu thương nhiều nhất và cũng là cách thiết lập hệ sinh thái phát triển cá nhân hiệu quả nhất", PGS.TS Phạm Thu Hương bày tỏ.

Theo nữ hiệu trưởng, các tân cử nhân cũng đừng quá lo lắng với con đường mà mình lựa chọn hay sẽ phải lựa chọn, hãy "đặt niềm tin vào bản thân", tin vào khả năng đương đầu với mọi thử thách của mình, và hãy luôn "giữ một tinh thần vững chãi" để đón nhận bất cứ điều gì có thể xảy ra trên con đường mà mình đã lựa chọn hay sẽ phải lựa chọn để không lỗi hẹn với những cơ hội của cuộc đời mình.

PGS.TS Phạm Thu Hương cũng gửi gắm đến 2.034 sinh viên tốt nghiệp dịp này. "Hãy 'biết chấp nhận và học hỏi từ sự thất bại' và hãy hiểu rằng đó là chúng ta 'chưa thành công', hãy đón nhận điều đó như là những cơ hội để rèn luyện và trưởng thành, để chúng ta lại trở nên mạnh mẽ và bền bỉ hơn trên hành trình chinh phục các mục tiêu của cuộc đời", PGS.TS Phạm Thu Hương nói.

Đại diện cho các tân cử nhân, Nguyễn Thị Kim Oanh - thủ khoa tốt nghiệp chương trình Cử nhân Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản, bày tỏ niềm vinh dự khi được đại diện cho các tân cử nhân tốt nghiệp đợt 2 năm 2025 chia sẻ cảm xúc cũng như gửi lời tri ân tới thầy cô và gia đình tại buổi lễ.

Tân cử nhân Nguyễn Thị Kim Oanh.

Gửi gắm thông điệp "chọn can đảm mỗi ngày - biến nỗi sợ thành bản lĩnh cống hiến", Nguyễn Thị Kim Oanh nhấn mạnh: "Nếu bạn chưa thất bại, nghĩa là bạn chưa thực sự cố gắng. Để có được điều mình chưa từng có, bạn phải dám làm những điều mình chưa từng làm. Câu nói đó chính là tinh thần mà chúng em được tôi rèn trong suốt thời gian học tập dưới mái Nhà Ngoại thương.

Từ vượt qua sợ hãi, đến thoát khỏi vùng an toàn rồi bứt phá. Online không phải vì Covid mà online kết nối với thế giới. Kết nối không chỉ trong nước mà với quốc tế, không sợ bị bỏ lại mà cố gắng để tiên phong, dẫn đầu bằng sự khác biệt".

Kim Oanh cho rằng, khoảnh khắc hôm nay khép lại bốn năm thanh xuân, nhưng cũng mở ra cánh cửa cho một hành trình mới - rộng hơn, nhiều cơ hội hơn, cũng nhiều thách thức hơn.

"Sẽ có lúc ta chông chênh, áp lực, thậm chí nghi ngờ chính mình. Khi ấy, xin hãy phát huy giá trị lớn nhất mà Ngoại thương trao tặng: bản lĩnh. Bản lĩnh để biến điều không thể thành điều có thể; bản lĩnh, để linh hoạt ứng phó, chuyển thách thức thành cơ hội; và bản lĩnh để khiêm tốn, học hỏi, hợp tác, cùng nhau cống hiến, đồng kiến tạo những giá trị mới và giúp được nhiều người khác xung quanh chúng ta", Kim Oanh nhắn nhủ cùng các tân cử nhân tại buổi lễ.

Nhân dịp này, Kim Oanh cũng đại diện cho các tân cử nhân tốt nghiệp gửi lời tri ân sâu sắc tới thầy cô giáo cùng gia đình, bạn bè, người thân đã đồng hành, hỗ trợ trong suốt quãng thời gian đại học của các em.