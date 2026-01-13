Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án NOXH thuộc KĐT mới ở Bắc Ninh

(VTC News) -

Căn cứ Thông báo số 11/TB-UBND ngày 08/01/2026 của Chủ tịch UBND phường Tiền Phong, nhằm triển khai dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội thuộc Khu đô mới Phượng Hoàng, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh, UBND phường Tiền Phong trân trọng thông báo:

- Diện tích đất thu hồi: khoảng 3,13 ha, bao gồm đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng cây hàng năm, đất giao thông thủy lợi và quỹ đất công ích.

- Số hộ bị ảnh hưởng: khoảng 75 hộ dân.

- Khu vực thu hồi đất: thuộc các xứ đồng Sau Trong, Sau Ngoài trên địa bàn Tổ dân phố Trung, phường Tiền Phong.

UBND phường Tiền Phong đề nghị các hộ gia đình, cá nhân có đất, tài sản nằm trong phạm vi thu hồi khẩn trương đến Trụ sở UBND phường để phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, thống kê hiện trạng trước ngày 20/01/2026.

Sau thời hạn trên, nếu không có mặt, cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm đếm bắt buộc theo quy định pháp luật.