Thông báo thời gian dừng tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ

(VTC News) -

Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa ban hành hông báo về thời gian kết thúc đợt vận động, tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Cụ thể, sau 24h ngày 31/1, Ban Vận động cứu trợ Trung ương dừng việc tiếp nhận ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Trước đó, ngày 2/10/2025, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ra lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra. Tiếp đó, trước tình hình bão và mưa lũ liên tiếp xảy ra, ngày 21/11/2025, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục ra Lời kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Từ khi phát động ủng hộ đến nay, toàn hệ thống Mặt trận tiếp nhận được trên 3.900 tỷ đồng. Trong đó, có 1.368.915 cá nhân và 17.125 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ qua các tài khoản và trực tiếp tại các điểm tiếp nhận của Ban Vận động cứu trợ Trung ương. Số kinh phí và giá trị hiện vật tiếp nhận qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương là 1.271,155 tỷ đồng.

Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã phân bổ 10 đợt với tổng số tiền trên 833 tỷ đồng, số còn lại tiếp tục phân bổ tại dịp Tết Nguyên đán năm 2026.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm 2025 được đánh giá là một trong những năm thiên tai xảy ra dồn dập, khốc liệt và dị thường nhất trong lịch sử khí tượng thủy văn Việt Nam. Nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm như bão, mưa lớn diện rộng, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất xuất hiện trên phạm vi rộng, nối tiếp và chồng lấn, vượt xa các quy luật thông thường.

Tính đến ngày 20/12/2025, thiên tai trên cả nước đã làm 468 người chết và mất tích, 741 người bị thương; gần 4.200 nhà bị sập, đổ, trôi, hơn 348.800 nhà bị hư hỏng, tốc mái.

Gây thiệt hại hơn 545.000 ha lúa, hoa màu; làm chết, cuốn trôi hàng chục nghìn gia súc và hơn 5,16 triệu gia cầm; hơn 171.700 lồng bè thủy sản bị hư hại. Hạ tầng giao thông, thủy lợi chịu tổn thất nặng nề với hơn 1.000 km đê, kè, kênh mương, 1.259 km đường giao thông và 140 km bờ sông, bờ biển bị sạt lở. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính trên 98.677 tỷ đồng.