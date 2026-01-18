Vì sao nhân vật truyện tranh 'Cò Lõ' gây sốt mạng xã hội?

(VTC News) -

Cò Lõ - nhân vật truyện tranh với dáng vẻ mệt mỏi, lại bất ngờ tạo được sức hút trên mạng xã hội. Trên các fanpage, những hình ảnh chia sẻ về Cò Lõ thu hút lượng tương tác lớn, với nhiều bình luận đồng cảm, kể lại câu chuyện của chính mình.

Cò Lõ không có ngoại hình long lanh hay câu chuyện kịch tính. Nhân vật này xuất hiện với dáng vẻ gầy gò, ánh mắt mệt mỏi, gương mặt lúc nào cũng như thiếu ngủ. Chính sự “không hoàn hảo” ấy lại khiến nhiều người thấy mình trong đó: Áp lực công việc, mệt mỏi vì guồng quay cuộc sống, nhưng vẫn phải cố gắng bước tiếp mỗi ngày.

Cò Lõ được yêu thích bởi những câu chuyện gần gũi với người trẻ.

Qua những mẩu truyện ngắn, Cò Lõ nói hộ tâm trạng của nhiều người trẻ bằng cách rất giản dị, đôi khi chỉ là một câu than thở nhẹ nhàng, một suy nghĩ vụn vặt rất đời thường. Không lên gân, không dạy dỗ, Cò Lõ gây chú ý bởi sự chân thật và cảm giác đồng cảm. Đó cũng là lý do nhân vật này nhanh chóng được chia sẻ, bình luận và trở thành “gương mặt quen” trên mạng xã hội.

Cò Lõ được sáng tạo bởi một nhóm bạn trẻ yêu vẽ và yêu kể chuyện. Ngay từ đầu, nhóm tác giả đã không đặt mục tiêu xây dựng một nhân vật “truyền cảm hứng” theo khuôn mẫu. Ngược lại, Cò Lõ vụng về, đôi lúc bi quan, vừa khốn khổ vừa buồn cười rất giống với những người trẻ ngoài đời.

Theo chia sẻ của nhóm tác giả, trước khi Cò Lõ ra đời, họ từng thử nhiều ý tưởng khác nhau nhưng chưa tìm được nhân vật phù hợp. Cho đến một ngày, khi chỉ muốn vẽ “một hình gì đó trông ngố ngố nhưng rất Việt Nam”, Cò Lõ xuất hiện một cách khá bản năng, không có kế hoạch dài hạn hay chiến lược lan tỏa.

Việc chọn hình ảnh con cò không phải ngẫu nhiên. Với nhóm sáng tạo, con cò gắn liền với ký ức làng quê, với ca dao, với những hình ảnh quen thuộc từ thuở bé, ký ức quen thuộc trong văn hóa Việt. Đặt trong bối cảnh hiện đại, Cò Lõ trở thành cách để người trẻ kể lại câu chuyện của mình: Còn nhiều lo toan, thu nhập chưa cao, cuộc sống chưa ổn định nhưng vẫn đang cố gắng mỗi ngày.

Chú cò này lúc nào cũng trông hơi phờ phạc, xuề xòa, đúng với cảm giác “không ổn lắm” mà nhiều người trẻ từng trải qua. Chính sự không hoàn hảo đó lại khiến nhân vật dễ tạo sự đồng cảm. Loạt tranh về Cò Lõ nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội.

Ngoài những mẩu chuyện đời thường, Cò Lõ cũng xuất hiện trong một số tranh vẽ về tình yêu quê hương, đất nước vào các dịp đặc biệt. Với nhóm tác giả, đó không phải là chạy theo trào lưu, mà đơn giản là thể hiện cảm xúc của người trẻ với nơi mình gắn bó. “Vì mỗi bức tranh đưa lên đều mang theo một trách nhiệm nhất định", nhóm tác giả chia sẻ.

Sự sáng tạo, ''bắt trend'' khiến Cò Lõ trở thành nhân vật được yêu thích trên mạng xã hội.

Cò Lõ được giới chuyên môn ghi nhận khi nhân vật xuất sắc giành giải Giám khảo bình chọn tại Vietnam Animation IP Contest 2025, trở thành một trong những IP hoạt hình trẻ đáng chú ý. Giải thưởng không chỉ là một dấu mốc, mà còn là sự ghi nhận cho những sáng tạo xuất phát từ đời sống và cảm xúc thật của người trẻ.