Những lễ cúng quan trọng trong tháng Chạp của người Việt

(VTC News) -

Với người Việt Nam, tháng Chạp không chỉ là tháng cuối cùng của năm Âm lịch mà còn là khoảng thời gian mang ý nghĩa đặc biệt, khi mỗi gia đình đều hướng lòng mình về tổ tiên, cội nguồn. Đây là giai đoạn chuẩn bị cho Tết cổ truyền, thời điểm để con cháu tưởng nhớ ông bà, những người đã khuất trong gia tộc, đồng thời sửa soạn tinh thần và không gian sống để đón chào năm mới.

Trong tâm thức người Việt, tháng 12 Âm lịch gắn liền với chuỗi nghi lễ truyền thống được thực hiện đầy trang nghiêm. Những lễ cúng quan trọng trong tháng Chạp không chỉ thể hiện lòng thành kính, sự biết ơn đối với tổ tiên và các bậc thần linh, mà còn mang ý nghĩa tống tiễn những điều không may của năm cũ, cầu mong bình an, may mắn và thịnh vượng trong năm mới sắp đến.

Những lễ cúng quan trọng trong tháng Chạp

Theo phong tục phổ biến, trong tháng Chạp có bốn lễ cúng quan trọng mà hầu hết các gia đình Việt đều thực hiện một cách trang trọng. Đó là lễ cúng mùng 1 tháng Chạp, cúng rằm tháng Chạp, cúng ông Công ông Táo và cúng Tất niên. Mỗi nghi lễ mang một ý nghĩa riêng, đánh dấu từng chặng trong hành trình khép lại năm cũ.

Cúng mùng 1 tháng Chạp

Trong văn hóa Việt Nam, tháng Chạp là tháng của sự chuẩn bị, là thời gian chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Chính vì vậy, lễ cúng mùng 1 tháng Chạp được xem như một dấu mốc mở đầu cho chuỗi nghi lễ cuối năm, mang ý nghĩa thông báo với tổ tiên về thời khắc sắp sửa bước sang một chu kỳ mới.

Lễ cúng mùng 1 tháng Chạp thường được các gia đình chuẩn bị chu đáo, dù lễ vật không quá cầu kỳ nhưng vẫn đầy đủ và trang nghiêm. Trên bàn thờ gia tiên, người ta bày biện hương, đèn, hoa tươi, trái cây và một mâm cỗ nhỏ. Tùy theo điều kiện và phong tục từng vùng miền, mâm lễ có thể là cỗ chay hoặc cỗ mặn. Mâm cỗ mặn có thể xuất hiện các món ăn truyền thống như bánh chưng, bánh tét, xôi, thịt gà luộc. Tất cả đều được chuẩn bị bằng sự thành tâm, thể hiện mong muốn một tháng cuối năm trôi qua suôn sẻ, thuận hòa.

Mâm cỗ cúng mùng 1 tháng Chạp không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là cách để mỗi gia đình chính thức “mở cửa” cho mùa lễ cuối năm, nhắc nhở con cháu về nếp nhà, về việc gìn giữ và tiếp nối truyền thống.

Gợi ý mâm cỗ chay cúng mùng 1 tháng Chạp. (Ảnh: Loan Trần)

Cúng rằm tháng Chạp

Rằm tháng Chạp là ngày rằm cuối cùng của năm Âm lịch, vì vậy được xem là một trong những dịp cúng quan trọng bậc nhất. Đây là thời điểm để người Việt tưởng nhớ tổ tiên, đồng thời cầu nguyện cho gia đình được bình an, khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn trong năm mới sắp tới.

Lễ cúng rằm tháng Chạp thường được tổ chức trang trọng tại mỗi gia đình. Mâm cỗ cúng bao gồm hương, hoa, đèn nến, trà, rượu cùng các món ăn truyền thống quen thuộc như gà luộc, xôi và các loại bánh trái. Các lễ vật được sắp xếp gọn gàng, đẹp mắt trên bàn thờ gia tiên, thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với những người đã khuất.

Không khí ngày rằm tháng Chạp thường trầm lắng và ấm cúng. Sau nghi lễ, nhiều gia đình tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại không gian thờ tự để chuẩn bị đón Tết. Vì vậy, lễ cúng rằm không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn như một lời nhắc về sự đủ đầy, trọn vẹn trước khi khép lại năm cũ.

Cúng ông Công, ông Táo

Trong số các nghi lễ tháng Chạp, lễ cúng ông Công, ông Táo được xem là một trong những lễ quan trọng nhất. Lễ này diễn ra vào ngày 23 tháng 12 Âm lịch. Theo quan niệm dân gian, ông Công, ông Táo là các vị thần cai quản việc bếp núc, giữ gìn nếp sinh hoạt và hạnh phúc của mỗi gia đình. Vào ngày này, các vị Táo quân sẽ về trời để tâu trình với Ngọc Hoàng mọi việc tốt xấu của gia chủ trong suốt một năm.

Mâm cúng ông Công, ông Táo thường có cá chép, mâm ngũ quả, hương, hoa, nước và các món ăn truyền thống. Cá chép được xem là phương tiện để ông Táo cưỡi về trời, vì vậy sau khi hoàn tất nghi lễ, nhiều gia đình thực hiện tục phóng sinh cá chép tại sông, hồ với mong muốn tiễn đưa các vị thần một cách trọn vẹn và cầu mong điều lành.

Nghi thức này không chỉ mang màu sắc tâm linh mà còn gửi gắm ước nguyện về một gian bếp ấm cúng, một mái ấm thuận hòa trong năm mới. Hình ảnh mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo cùng cá chép đỏ đã trở thành dấu hiệu quen thuộc báo hiệu Tết đang đến rất gần.

Gợi ý mâm cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp. (Ảnh: Minh Thu)

Cúng Tất niên

Lễ cúng Tất niên là nghi thức kết thúc một năm cũ, thường được tiến hành vào ngày cuối cùng của tháng Chạp. Đây là dịp để các gia đình dâng lễ tưởng nhớ ông bà tổ tiên, đồng thời cầu mong năm mới thịnh vượng, bình an và nhiều điều tốt đẹp.

Mâm cúng Tất niên thường khá đầy đặn với các món ăn truyền thống như gà luộc, bánh chưng hoặc bánh tét, xôi, giò, chả và nhiều món khác tùy theo phong tục từng vùng miền. Không chỉ là mâm lễ dâng cúng, đây còn là bữa cơm sum họp, nơi các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, cùng nhìn lại một năm đã qua.

Những câu chuyện cũ được nhắc lại, những dự định mới được sẻ chia trong không khí ấm áp của ngày cuối năm. Chính điều đó khiến lễ Tất niên không chỉ là nghi thức tâm linh mà còn là thời khắc gắn kết, thắt chặt tình thân.

Gợi ý mâm cỗ cúng tất niên đơn giản. (Ảnh: Thùy Linh)

Bốn lễ cúng quan trọng trong tháng Chạp không dừng lại ở việc dâng hương, bày lễ hay chuẩn bị mâm cỗ. Đó còn là những thời điểm để mỗi gia đình chậm lại giữa nhịp sống bận rộn, dành thời gian cho tổ tiên và cho chính nhau. Từ mùng 1 tháng Chạp đến lễ Tất niên, từng nghi thức như từng nấc thang khép dần cánh cửa năm cũ, mở ra hy vọng về một năm mới an lành.

Các lễ cúng trong tháng Chạp vì thế không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là sinh hoạt văn hóa đặc trưng của người Việt. Đó là dịp để các thế hệ trong gia đình cùng nhau chuẩn bị, cùng nhau thực hiện nghi lễ, cùng chia sẻ khoảnh khắc đầm ấm. Trong không gian trầm mặc của bàn thờ gia tiên và mùi hương trầm quen thuộc, mỗi người tìm thấy sự kết nối với cội nguồn và niềm tin vào những điều tốt đẹp phía trước.