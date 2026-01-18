Cái kết nào cho cặp đôi được yêu thích nhất phim 'Cách em 1 milimet'?

(VTC News) -

Chỉ còn 2 tập nữa, Cách em 1 milimet sẽ khép lại hành trình phát sóng sau nhiều tháng đồng hành cùng khán giả. Tuy nhiên, đoạn preview tập cuối vừa được nhà sản xuất hé lộ đã nhanh chóng khiến cộng đồng người xem “dậy sóng".

Viễn - Ngân có cái kết đẹp khi cả hai về bên nhau.

Theo những hình ảnh được hé lộ, Thư (Kiều My) và Biên (Hoàng Long) có một cái kết viên mãn với đám cưới cổ tích, đúng như mong đợi của phần đông khán giả. Cùng lúc, chuyện tình của Viễn (Hà Việt Dũng) và Ngân (Huyền Lizzie) cũng đi đến hồi kết đẹp khi cả hai về bên nhau sau khi Ngân dứt bỏ cuộc hôn nhân đầy tổn thương trong quá khứ.

Trong hôn lễ của Thư – Biên, Viễn thông báo với Tú rằng mình sắp kết hôn, còn Ngân là người bắt được hoa cưới. Một chi tiết khác cũng khiến khán giả chú ý là khoảnh khắc Hoàng Cận (Trương Hoàng) xuất hiện bên hội bạn làng Mây, cho thấy những khúc mắc cũ dường như đã được hóa giải.

Đám cưới của Biên và Thư.

Trong khi đó, Tú (Quỳnh Châu) lại chọn đi du học. Quyết định này được xem như bước ngoặt lớn, thể hiện sự trưởng thành và mong muốn thoát khỏi vùng an toàn của cô gái từng trải qua nhiều tổn thương tình cảm. Trước ngày rời đi, Tú đồng ý để Bách (Huỳnh Anh) ôm mình lần cuối như một khoảnh khắc khép lại quá khứ, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Điều khiến khán giả tranh luận nhiều nhất chính là mối quan hệ giữa Tú và Hiếu (Lê Hải). Dù Tú đã cởi mở hơn, cả hai vẫn không trở thành một cặp. Preview tập cuối hé lộ hình ảnh Hiếu lặng lẽ đứng nhìn Tú rời đi, chấp nhận buông bỏ tình cảm và nói lời tạm biệt trong im lặng, một cái kết đầy nuối tiếc cho cặp đôi từng được kỳ vọng nhất phim.

Cặp đôi Tú - Hiếu lại có cái kết gây tiếc nuối.

Sau khi đoạn preview lên sóng, nhiều khán giả bày tỏ sự hài lòng vì cái kết nhìn chung khá trọn vẹn cho các nhân vật. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng câu chuyện sẽ “đẹp hơn” nếu Tú và Hiếu có thể ở bên nhau, thay vì để Tú kết thúc hành trình trong trạng thái độc thân.

Dẫu vậy, cũng có khán giả tin rằng những gì được hé lộ mới chỉ là “nhá hàng”. Hai tập cuối của Cách em 1 milimet phát sóng tối 22 và 23/1.