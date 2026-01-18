Ông Trump yêu cầu các nước chi 1 tỷ USD để có ghế trong Hội đồng Hòa bình Gaza

Bloomberg trích dẫn ý của ông Trump trong dự thảo tài liệu về Hội đồng Hòa bình cho Gaza: “Mỗi quốc gia thành viên sẽ phục vụ trong hội đồng không quá ba năm kể từ thời điểm ký kết, tùy thuộc vào sự chấp thuận của chủ tịch. Thời hạn thành viên ba năm sẽ không áp dụng cho các quốc gia đóng góp hơn 1 tỷ USD tiền mặt cho Hội đồng Hòa bình trong năm đầu tiên sau khi thỏa thuận có hiệu lực”.

Tổng thống Trump khi có mặt tại Quốc hội Israel. (Ảnh: Reuters)

Dự thảo cũng nêu rõ rằng ông Trump sẽ quyết định chính xác ai sẽ được mời tham gia Hội đồng Hòa bình. Các quyết định sẽ được đưa ra bằng bỏ phiếu đa số, mỗi quốc gia nhận được một phiếu bầu. Tuy nhiên, tất cả các quyết định phải được chủ tịch phê duyệt.

Tin tức cho hay, Tổng thống Mỹ Trump đã mời nhà lãnh đạo Brazil Luiz Inacio Lula da Silva trở thành một trong những người sáng lập Hội đồng Hòa bình dải Gaza.

Theo các nguồn tin, thư mời được Nhà Trắng gửi tới Tổng thống Brazil thông qua Đại sứ quán Brazil tại Washington. Hiện chưa rõ liệu Lula da Silva có chấp nhận lời mời hay không.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố rằng Hội đồng Hòa bình, với vai trò quản lý dải Gaza, đã được thành lập. Ông nói thêm rằng đội ngũ thành viên cơ quan điều hành này sẽ được công bố sớm.

Ngày 9/10/2025, Israel và Hamas đã đồng ý - thông qua sự trung gian của Ai Cập, Qatar, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ - thực hiện giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Trump đề xuất. Thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza có hiệu lực vào ngày 10/10. Theo thỏa thuận, lực lượng Israel rút khỏi các khu vực trung tâm của vùng lãnh thổ này về phía đường ranh giới màu vàng nhưng vẫn kiểm soát hơn 50% lãnh thổ dải Gaza.