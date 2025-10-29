'Thiên đường' mua sắm tại Hội chợ mùa Thu 2025: La liệt hàng giảm giá 'sốc'

Anh Bùi Ngọc Hải (phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết không gian mua sắm tại Hội chợ mùa Thu 2025 rất thuận tiện cho người tiêu dùng: "Mua ở đây tôi cảm thấy hoàn toàn yên tâm, không phải lo lắng kiểm tra về nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm vì được biết cơ quan chức năng kiểm soát hàng rất kỹ'', anh Hải nói.