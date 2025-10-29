'Thiên đường' mua sắm tại Hội chợ mùa Thu 2025: La liệt hàng giảm giá 'sốc'

Ngay từ khi mở cửa, sảnh 3 - 5 (khu vực Thu Gia Đình) tại Hội chợ mùa Thu 2025 đã trở thành tâm điểm hút khách bởi nơi đây quy tụ hàng nghìn sản phẩm mỹ phẩm, thời trang, hàng tiêu dùng...từ các thương hiệu cả trong nước và quốc tế với khuyến mãi lên tới 70%.
Trong đó, các nhãn hiệu thời trang đang tung mức khuyến mại từ 30% đến 70%. Vì thế các gian hàng bán quần áo, giày dép luôn nườm nượp khách từ sáng đến tối.
Theo ghi nhận, nhiều mẫu giày của các thương hiệu quốc tế có giá gần 4 triệu đồng nhưng đang được giảm tới 70%, chỉ còn khoảng hơn 1 triệu đồng.
Anh Bùi Ngọc Hải (phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết không gian mua sắm tại Hội chợ mùa Thu 2025 rất thuận tiện cho người tiêu dùng: "Mua ở đây tôi cảm thấy hoàn toàn yên tâm, không phải lo lắng kiểm tra về nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm vì được biết cơ quan chức năng kiểm soát hàng rất kỹ'', anh Hải nói.
Nhiều sản phẩm giày dép giá vài trăm nghìn đồng cho tới vài triệu đồng thu hút sự quan tâm của người tham quan hội chợ.
Gian hàng áo sơ mi của một thương hiệu có mức giảm giá lên tới 60%.
Mức giảm giá 50% của các thương hiệu mỹ phẩm lại thu hút sự quan tâm của khách hàng nữ.
Ngoài ra, nhiều sản phẩm cũng được bán với mức đồng giá 149.000 đồng/sản phẩm.
Hội chợ Mùa thu lần thứ Nhất - năm 2025 được ví như "siêu hội chợ 6 nhất", trong đó có “ưu đãi tốt nhất” cùng các chương trình khuyến mại hấp dẫn nhất.
Hội chợ hướng tới mục tiêu kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước, đồng thời đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy xuất, nhập khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.