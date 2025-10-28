Hội chợ Mùa Thu 2025: Sản phẩm sạch của HTX thu hút người tiêu dùng

(VTC News) -

Giữ hồn truyền thống qua quy trình sản xuất xanh

Giữa không khí nhộn nhịp của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025, gian hàng của Hợp tác xã (HTX) sản xuất, thương mại và chế biến Vietmush (phường Nếnh, thành phố Bắc Ninh) luôn tấp nập người ghé thăm. Không rực rỡ sắc màu, không khẩu hiệu quảng cáo ồn ào, chỉ với những gói mì chũ, mì gạo mộc mạc và quầy nấu thử giản dị, gian hàng của chị Nguyễn Thị Oanh vẫn trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều khách tham quan.

Từng sợi mì trắng ngà, óng nhẹ dưới ánh nắng thu, tỏa ra mùi gạo đặc trưng khiến người đi ngang phải tò mò nếm thử. Khi vừa chạm đầu đũa, thực khách đã cảm nhận được vị ngọt thanh, độ dai tự nhiên và hậu vị thơm của gạo mới, hương vị mà khó có sản phẩm công nghiệp nào tái hiện được.

Chị Nguyễn Thị Oanh, đại diện Hợp tác xã sản xuất thương mại và chế biến Vietmush.

Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Thị Oanh, đại diện Hợp tác xã sản xuất thương mại và chế biến Vietmush cho biết: “Chúng tôi muốn mang đến cho người tiêu dùng một sản phẩm mì chũ đúng nghĩa, sạch từ nguyên liệu, chuẩn trong quy trình, an toàn khi sử dụng. Mì Vietmush không dùng chất tẩy trắng, không phụ gia tạo dai, không chất bảo quản. Tất cả đều được làm thủ công và phơi tự nhiên dưới nắng”.

Với định hướng “sản xuất xanh - tiêu dùng sạch”, Vietmush tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu hữu cơ sẵn có ở địa phương. Gạo được chọn từ các hộ nông dân trong vùng, ưu tiên giống gạo thuần chủng, không hóa chất, vừa giúp nâng cao giá trị nông sản địa phương, vừa giảm chi phí vận chuyển và phát thải ra môi trường.

Quy trình sản xuất của hợp tác xã được thực hiện khép kín, tuân thủ nghiêm ngặt quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nước dùng để ngâm gạo và tráng bánh được lọc sạch, công đoạn phơi sợi thực hiện trên giàn cao để tránh bụi bẩn. Sau khi phơi, mì được cắt, đóng gói thủ công và bảo quản trong điều kiện tự nhiên, không dùng bất kỳ loại phụ gia nào.

“Làm thực phẩm cho người khác ăn, trước hết mình phải dám ăn. Chúng tôi đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, bởi sự tử tế trong sản xuất chính là cách giữ uy tín lâu dài”, chị Oanh chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở việc làm ra sản phẩm sạch, Vietmush còn hướng tới mục tiêu giảm rác thải và tiết kiệm năng lượng. Toàn bộ nước thải trong quá trình sản xuất được thu hồi và xử lý sinh học trước khi xả ra môi trường. Các phế phẩm như cám, trấu, bã gạo được tái sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, vừa tiết kiệm chi phí, vừa bảo vệ môi trường sống quanh vùng.

Hút khách nhờ chất lượng và cách làm tử tế

Tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025, gian hàng Vietmush luôn tỏa ra không khí ấm cúng, gần gũi. Khách tham quan không chỉ được giới thiệu sản phẩm mà còn được ăn thử miễn phí, thưởng thức những món ăn đơn giản như mì chũ trộn, mì nước nấu cùng rau củ, thịt nạc. Sợi mì mềm, dai, giữ nguyên vị ngọt của gạo khiến ai cũng tấm tắc khen ngon.

Khách hàng quan tâm mua sắm sản phẩm mỳ gạo chũ Bắc Ninh.

Bà Lê Thị Hạnh, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ sau khi thử món mì chũ Vietmush: “Mì có mùi thơm rất tự nhiên, không hắc mùi hóa chất như loại đóng gói ngoài siêu thị. Tôi cảm nhận rõ vị gạo, ăn rất ngon. Tôi đã mua mấy gói về cho gia đình dùng thử”.

Còn theo anh Trần Minh Đức (Hải Phòng) cho rằng điểm cộng của Vietmush là sự chân thành: “Tôi ấn tượng vì họ cho khách thử thoải mái, nhân viên niềm nở, giới thiệu kỹ lưỡng về quy trình sản xuất. Cảm giác rất thật, rất tin cậy”.

Không chỉ thu hút người tiêu dùng, sản phẩm của Vietmush còn nhận được sự quan tâm từ nhiều đơn vị phân phối thực phẩm sạch trong nước. Hiện tại, mì chũ và mì gạo Vietmush đã có mặt tại một số siêu thị, cửa hàng nông sản an toàn ở Bắc Ninh, Hà Nội và đang được đánh giá cao về độ an toàn, bao bì thân thiện môi trường.

Với chị Oanh, việc có mặt tại Hội chợ Mùa thu là cơ hội quý để quảng bá sản phẩm, lắng nghe phản hồi trực tiếp từ người tiêu dùng và tìm kiếm đối tác. Chị chia sẻ: “Tham gia hội chợ giúp chúng tôi hiểu thị trường hơn. Người tiêu dùng bây giờ rất quan tâm đến sản phẩm sạch, truy xuất được nguồn gốc. Mỗi lời khen hay góp ý của khách đều là động lực để hợp tác xã hoàn thiện hơn”.

Dù thị trường tiêu thụ của mì Vietmush hiện nay mới chủ yếu trong nước, chị Oanh ấp ủ kế hoạch đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế, nhất là Nhật Bản, Hàn Quốc - nơi coi trọng thực phẩm truyền thống và tiêu chuẩn sạch.

“Nếu được hỗ trợ xúc tiến thương mại và hoàn thiện tiêu chuẩn chất lượng, tôi tin mì chũ Vietmush hoàn toàn có thể chinh phục được khách hàng nước ngoài”, chị Oanh bày tỏ.

Không chỉ là sản phẩm nông nghiệp, mì chũ Vietmush còn mang trong mình giá trị văn hóa của vùng quê Bắc Ninh, nơi người dân gắn bó với nghề làm mì từ bao đời. Dưới bàn tay của những người phụ nữ như chị Oanh, nghề truyền thống ấy được khoác lên diện mạo mới, hiện đại hơn, sạch hơn và bền vững hơn. Việc chị Oanh mạnh dạn đầu tư sản xuất sạch, tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại là minh chứng cho tinh thần đổi mới, dám nghĩ dám làm của nông dân thời 4.0.

Mì chũ Vietmush không chỉ là món ăn, mà còn là kết tinh của tâm huyết, của tinh thần gìn giữ nghề truyền thống trong thời đại công nghiệp hóa. Mỗi sợi mì được tạo ra là một minh chứng cho sự tử tế trong sản xuất, và là lời khẳng định rằng nông sản Việt hoàn toàn có thể chinh phục người tiêu dùng bằng chính chất lượng thật.

Từ một hợp tác xã nhỏ của phường Nếnh, sản phẩm mì chũ Vietmush của chị Nguyễn Thị Oanh đã chứng minh rằng, chỉ cần đặt tâm huyết và chữ “tín” vào từng sợi mì, người nông dân hoàn toàn có thể xây dựng thương hiệu riêng. Trong xu hướng tiêu dùng xanh hiện nay, những sản phẩm “sạch từ gốc” như Vietmush không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mà còn mở ra con đường phát triển bền vững cho nông sản Bắc Ninh nói riêng và nông sản Việt Nam nói chung.