Hội chợ Mùa Thu 2025 – bản hòa ca giữa công nghệ, văn hóa và khát vọng vươn tầm

(VTC News) -

Với chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh”, hội chợ được kỳ vọng mở ra không gian giao lưu, sáng tạo và hội nhập, nơi công nghệ, văn hóa và khát vọng Việt hòa quyện trong một bản hòa ca mùa thu đầy sắc màu.

Sẵn sàng cho “mùa hội” lớn nhất năm

Theo Ban tổ chức, Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, trên diện tích hơn 130.000 m², với 5 phân khu chủ đề và trên 3.000 gian hàng của gần 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây được coi là một trong những hội chợ thương mại - văn hóa lớn nhất từng được tổ chức tại Việt Nam.

Không chỉ là nơi quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống, ẩm thực và văn hóa đặc sắc của Thủ đô, Hội chợ Mùa Thu 2025 còn là cầu nối giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã, tập đoàn lớn và người tiêu dùng – nơi trưng bày những thành tựu, sáng kiến, công nghệ và ý tưởng đổi mới sáng tạo phục vụ cho sự phát triển bền vững.

Sự kiện do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội và nhiều Bộ, ngành, địa phương thực hiện, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng. Với sự chuẩn bị công phu và quy mô toàn quốc, hội chợ được kỳ vọng trở thành hoạt động trọng điểm của năm 2025, góp phần hiện thực hóa Chiến lược tăng trưởng xanh đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

34 tỉnh, thành cùng hòa nhịp – 500.000 lượt khách mỗi ngày

Đến nay, đã có 34 tỉnh, thành phố cùng hàng nghìn doanh nghiệp đăng ký tham gia. Không chỉ là các thương hiệu Việt hàng đầu, hội chợ còn thu hút nhiều đối tác quốc tế, các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc và châu Âu.

Dự kiến, trong 10 ngày diễn ra sự kiện, hội chợ sẽ đón trung bình khoảng 500.000 lượt khách mỗi ngày – con số ấn tượng cho thấy sức hút mạnh mẽ của một sự kiện được người dân mong đợi từ nhiều tháng qua.

Không gian hội nhập – nơi công nghệ song hành cùng văn hóa

Khác với những hội chợ truyền thống, Hội chợ Mùa Thu 2025 được thiết kế theo hướng “xanh – thông minh – trải nghiệm”. Tại đây, các khu trưng bày ứng dụng công nghệ ảo (VR), mô hình tương tác số, thanh toán không tiền mặt và trình diễn robot tự động sẽ tạo nên diện mạo hiện đại, thân thiện.

Bên cạnh đó, không gian văn hóa là điểm nhấn đặc biệt. Khu vực “Sắc màu Thăng Long” sẽ tái hiện nét tinh hoa của Hà Nội – từ làng nghề gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc đến những món ăn quen thuộc như phở, bún thang, cốm làng Vòng. Trong khi đó, “Giai điệu Việt” sẽ là sân khấu của những buổi biểu diễn nghệ thuật dân gian xen lẫn hiện đại, thể hiện tinh thần hòa quyện giữa truyền thống và đổi mới.

Đặc biệt, khu “Khát vọng xanh” trưng bày các dự án, mô hình doanh nghiệp phát triển bền vững, thân thiện môi trường, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn – minh chứng cho cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu giảm phát thải và tăng trưởng xanh.

Người dân Thủ đô háo hức chờ đón

Trên các diễn đàn mạng xã hội, không khí đón chờ hội chợ đang nóng lên từng ngày. Nhiều người dân Hà Nội cho biết họ háo hức được tham quan không gian công nghệ và trải nghiệm các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Các trường đại học, trung tâm khởi nghiệp và nhóm sáng tạo trẻ cũng đang chuẩn bị để giới thiệu các dự án, sản phẩm công nghệ “Make in Vietnam”. Hội chợ hứa hẹn là nơi khơi nguồn cảm hứng, kết nối ý tưởng cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Cầu nối hội nhập – khát vọng Việt Nam vươn tầm

Với quy mô và tầm ảnh hưởng lớn, Hội chợ Mùa Thu 2025 được đánh giá là sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong công tác xúc tiến thương mại quốc gia, đồng thời thể hiện nỗ lực của Chính phủ trong việc hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, chuyển đổi số và mở rộng thị trường quốc tế.

Sự kiện được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ kinh tế khu vực, đồng thời lan tỏa thông điệp về một quốc gia năng động, sáng tạo và giàu bản sắc.

Khi những hàng cây Hà Nội bắt đầu nhuộm vàng lá, Hội chợ Mùa Thu 2025 đang được gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng để chào đón du khách. Một “mùa thu hội nhập” – nơi công nghệ song hành cùng văn hóa, nơi khát vọng Việt Nam được cất lên trong bản hòa ca của sáng tạo, tự hào và niềm tin vào tương lai.

Hội chợ Mùa Thu 2025 – Không đơn thuần là một sự kiện, mà là điểm hẹn của khát vọng Việt.