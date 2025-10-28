Sản phẩm OCOP lan tỏa giá trị nông sản Việt tại Hội chợ Mùa Thu

(VTC News) -

Trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025, không gian “Tinh hoa Thu Hà Nội” tiếp tục thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Trong đó, khu trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP Hà Nội là điểm đến nhộn nhịp nhất...

Theo ghi nhận của Báo Điện tử VTC News, các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP tại không gian “Tinh hoa Thu Hà Nội” được phân thành khu trưng bày, giới thiệu hàng hóa như nông sản sạch, sản phẩm làng nghề, thực phẩm chế biến, ẩm thực ăn nhanh... Mỗi sản phẩm đều mang đến sự trải nghiệm cho thực khách và du khách đến hội chợ.

Ô mai, một sản phẩm mang đặc trưng của người Hà Nội thu hít sự quan tâm của du khách.

Đáng chú ý, gian hàng giới thiệu sản phẩm ô mai gia truyền Bách Hương Xuân của chị Nguyễn Thị Lệ (xã Cao Viên, TP. Hà Nội) nhận được sự quan tâm của khách thăm quan.

Chị Lệ cho biết, gia đình chị đã có 4 đời gắn bó với nghề làm ô mai. Từ những ngày đầu gánh thúng đi bộ lên trung tâm Thủ đô giao hàng, đến nay, thương hiệu Bách Hương Xuân đã đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao và ngày càng xuất hiện ở nhiều quầy hàng tại các tuyến phố cổ Hà Nội.

“Tham gia hội chợ là dịp quý để chúng tôi giới thiệu, quảng bá thương hiệu ô mai truyền thống và lan tỏa giá trị văn hóa ẩm thực đặc sắc của đất Hà thành cũng như lưu giữ bí quyết nghề được gìn giữ qua nhiều thế hệ trong gia đình”, chị Nguyễn Thị Lệ chia sẻ.

Không chỉ ô mai, mà những sản phẩm mang đặc trưng hương vị của Thủ Đô như cốm, bánh cốm, chả cốm cũng thu hút du khách tham quan đến mua, thưởng thức hương vị nồng nàn của món ngon Hà Nội.

Cốm và bánh cốm Hà Nội thu hút du khách.

Sự hiện diện của các sản phẩm OCOP trong không gian “Tinh hoa Thu Hà Nội” không chỉ tôn vinh giá trị nông sản Việt, tiếp sức cho hợp tác xã và doanh nghiệp khẳng định thương hiệu, mà còn mở rộng cơ hội thị trường, lan tỏa tinh thần người Việt dùng hàng Việt chất lượng cao.

Tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025, giữa hàng nghìn gian hàng đa sắc, gian trưng bày trà hoa vàng Quy Hoa mang đến một gam màu riêng giản dị mà tinh tế, gợi hương vị của núi rừng Quảng Ninh. Ông Phạm Văn Gia - Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Quy Hoa (Công ty Quy Hoa) cho biết, việc tham gia hội chợ lần này là cơ hội cho công ty quảng bá thương hiệu, lan tỏa giá trị văn hóa, gắn sản phẩm OCOP 5 sao với sứ mệnh phát triển bền vững vì cộng đồng.

Theo ông Gia, động lực lớn nhất của đơn vị là mong muốn giới thiệu thương hiệu trà hoa vàng Quy Hoa đến đông đảo người tiêu dùng trong nước và bạn bè quốc tế, nhất là trong khuôn khổ một hội chợ thương mại cấp quốc gia như Hội chợ Mùa Thu.

Từ những thành công của các sự kiện xúc tiến trước đây, như chương trình “A80”, ông Gia nhận thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của những sân chơi thương mại do Bộ Công Thương chủ trì. Vì vậy, ngay khi có thông tin về Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 Công ty Quy Hoa đã chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng, từ khâu trưng bày sản phẩm, thiết kế gian hàng đến nội dung truyền thông, để mang đến cho khách tham quan một câu chuyện đầy cảm xúc về văn hóa trà Việt.

“Đây là dịp để Quy Hoa khẳng định thương hiệu trà hoa vàng - sản phẩm OCOP 5 sao quốc gia, giới thiệu câu chuyện về vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất và giá trị nhân văn đằng sau mỗi sản phẩm. Chúng tôi tin rằng, qua hội chợ này, sản phẩm trà hoa vàng không chỉ được nhìn nhận là một thức uống cao cấp, mà còn là đại diện cho tinh hoa văn hóa và bản sắc vùng Đông Bắc”, ông Gia nói.

Được biết, trà hoa vàng Quy Hoa được sản xuất từ vùng nguyên liệu của núi rừng Quảng Ninh, nơi thổ nhưỡng và khí hậu đặc biệt thích hợp cho loại cây quý này phát triển. Điểm khác biệt lớn nhất của chúng tôi là chủ động làm chủ vùng trồng và vùng nguyên liệu, liên kết chặt chẽ với bà con đồng bào dân tộc thiểu số, giúp họ có công ăn việc làm ổn định và nâng cao thu nhập.

Trà hoa vàng Quy Hoa.

Theo ông Gia, gay từ khi bắt đầu, doanh nghiệp xác định đây không chỉ là một dự án kinh tế mà còn là một dự án xã hội - nhân văn. Hàng trăm hộ dân vùng cao được hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái và sơ chế trà hoa vàng theo tiêu chuẩn sạch. Từ những ngày đầu gian khó, đến nay, nhiều hộ đã có nhà khang trang, có xe, có cuộc sống tốt hơn nhờ cây trà hoa vàng.

“Đó là điều khiến chúng tôi tự hào nhất rằng mỗi búp trà Quy Hoa ngoài giá trị kinh tế, còn chứa đựng giá trị văn hóa và niềm tin của người dân. Thông qua việc phát triển vùng nguyên liệu, doanh nghiệp vừa bảo tồn nguồn dược liệu quý, vừa lan tỏa tinh thần “kinh tế xanh và phát triển bền vững”, góp phần thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới tại các địa phương miền núi Quảng Ninh”, ông Gia nói.

Về chất lượng sản phẩm, ông Phạm Văn Gia cho biết, ngay từ khi bắt đầu, Công ty Quy Hoa đã xác định chất lượng là nền tảng sống còn của thương hiệu.

“Chúng tôi xây dựng chuỗi sản xuất khép kín từ vùng nguyên liệu, thu hái, chế biến đến đóng gói. Toàn bộ quy trình được thực hiện theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và kiểm định nghiêm ngặt, đảm bảo sản phẩm khi ra thị trường đều đạt chất lượng cao nhất.

Không chỉ đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia, trà hoa vàng Quy Hoa còn được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu quốc gia. Mỗi sản phẩm trước khi ra mắt đều được kiểm tra, đánh giá lại về hương, vị, màu sắc và độ tinh khiết, đó là cam kết về uy tín, danh dự và giá trị thương hiệu Việt mà chúng tôi luôn gìn giữ. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng hệ sinh thái văn hóa trà Việt, đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế”, ông Gia nói thêm.