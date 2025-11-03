Thị trấn Hoàng Hôn thành tâm điểm du lịch Phú Quốc mùa đẹp nhất năm

(VTC News) -

Ngày 1/11, tại Thị trấn Hoàng Hôn, Tập đoàn Sun Group khai trương và ra mắt loạt sản phẩm và show diễn mới, hứa hẹn thổi bùng không khí lễ hội tại Phú Quốc mùa đẹp nhất trong năm.

Sau sự kiện đón 3 chuyến bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng đến Phú Quốc, Tập đoàn Sun Group tiếp tục khiến du khách trong và ngoài nước choáng ngợp khi liên tiếp ra mắt và khai trương loạt sản phẩm du lịch đẳng cấp trong ngày, gồm phân khu Tramonto thuộc khách sạn La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton, khu phố thương mại Sunset Bazaar, tiệm bánh danh tiếng nước Pháp – Eric Kayser, Quảng trường Nụ Hôn - Kiss Square, các minishow hoạt náo YumYum show và Beer King show, đặc biệt là show diễn Bản giao hưởng đại dương - Symphony of the sea.

“Bom tấn” Symphony of the Sea quay trở lại với Thị trấn Hoàng Hôn.

Việc đồng loạt ra mắt các công trình kiến trúc, gian hàng ẩm thực và show diễn giải trí tầm cỡ quốc tế là minh chứng rõ nét cho cam kết bền bỉ của Sun Group trong việc không ngừng nâng tầm điểm đến, kiến tạo những sản phẩm khác biệt và nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách tại Phú Quốc.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, cho biết: “Trong quá trình phát triển ấy, có rất nhiều nhà đầu tư tâm huyết và tiềm năng, đặc biệt là Tập đoàn Sun Group, đơn vị đã góp phần biến nơi đây từ một vùng đất hoang sơ, vắng vẻ trở thành một điểm đến hấp dẫn trong mắt du khách quốc tế. Phú Quốc hôm nay, cũng như nhiều năm qua, luôn được bình chọn là một trong những điểm đến hàng đầu thế giới, nằm trong top 3 toàn cầu theo các tạp chí du lịch danh tiếng ở châu Âu và Mỹ.”

Khu phố Thương mại - nghệ thuật Sunset Bazaar

Nằm ở trái tim Thị trấn Hoàng Hôn, Khu phố thương mại Sunset Bazaar mang kiến trúc châu Âu đặc trưng. Toàn bộ khu phố được thiết kế mở, hướng trọn tầm nhìn ra biển, tạo nên một không gian trải nghiệm mua sắm, ẩm thực và nghệ thuật độc đáo suốt cả ngày lẫn đêm, nơi du khách có thể thong dong dạo phố, thưởng thức cà phê, bánh ngọt hay ngắm hoàng hôn trên biển giữa khung cảnh lãng mạn đậm chất châu Âu.

Khu phố quy tụ hàng loạt thương hiệu và mô hình ẩm thực đa dạng, từ tiệm bánh Pháp danh tiếng Eric Kayser, nhà hàng nướng kiểu Tribal Grill, đến quán nhậu Nhật Umai… Tại đây, mỗi góc phố đều có thể trở thành một “sân khấu” cho nghệ thuật đường phố, những lễ hội chủ đề sôi động và màn trình diễn ngẫu hứng của các nghệ sĩ, mang lại nhịp sống trẻ trung, sôi nổi cho Thị trấn Hoàng Hôn.

Những tín đồ du lịch và mua sắm sẽ không muốn bỏ qua Sunset Bazaar vào dịp cuối năm nay.

Đặc biệt Sunset Bazaar kết nối trực tiếp với quảng trường Nụ hôn - Kiss Square, quảng trường Ngọc trai- Pearl Square, show diễn Nụ hôn của biển cả- Kiss of the Sea, Nhà hàng bia Sun Bavaria GastroPub và khách sạn cao cấp La Festa Phu Quoc - Curio Collection By Hilton. Từ những trải nghiệm sôi động ban ngày đến không gian lung linh rực rỡ khi đêm xuống, Sunset Bazaar cùng quần thể Nam đảo mang đến hành trình trải nghiệm liền mạch – trọn vẹn mọi cung bậc cảm xúc.

Tiệm bánh Eric Kayser- “một lát” Pháp giữa lòng đảo Ngọc

Tiệm bánh Eric Kayser đầu tiên tại Việt Nam được khai trương tại Phú Quốc, kết nối liền mạch với Sunset Bazaar. Eric Kayser là thương hiệu bánh ngọt thủ công danh tiếng toàn cầu của Maison Kayser, nổi tiếng với dòng bánh tươi sử dụng dòng men tự nhiên Sourdough.

Quy trình làm bánh tại đây tuân thủ nghiêm ngặt kỹ thuật truyền thống, với men sống được ủ mới mỗi ngày và trải qua quá trình lên men chậm suốt 12 giờ, tạo ra những sản phẩm chất lượng và tốt cho sức khỏe. Nằm ngay vị trí đắc địa, tiệm bánh sở hữu kiến trúc tinh tế, mang hơi thở châu Âu lãng mạn hòa quyện cùng khung cảnh tuyệt mỹ của Thị trấn Hoàng Hôn.

Eric Kayser lựa chọn Thị trấn Hoàng Hôn là điểm đến đầu tiên tại Việt Nam, là lời khẳng định mạnh mẽ cho chiến lược của Sun Group trong việc kiến tạo một hệ sinh thái thương mại chuẩn mực 5 sao, quy tụ các thương hiệu quốc tế hàng đầu. Sự hợp tác chiến lược này đáp ứng xu hướng du lịch cao cấp, làm phong phú thêm lựa chọn cho du khách đang tìm kiếm những trải nghiệm Brunch, Cafe hay trà bánh sang trọng, chuẩn mực quốc tế khi đến với đảo ngọc Phú Quốc.

Eric Kayser sẽ mang tinh hoa bánh ngọt Pháp tới đảo ngọc.

Tramonto - hành trình nghỉ dưỡng đậm chất nghệ thuật

Tramonto là phân khu đặc biệt cao cấp của khách sạn La Festa Phu Quoc, Curio Collection By Hilton. Nằm đối diện biểu tượng tháp đồng hồ Campanile, tại trung tâm thị trấn, tòa nhà hiện lên như một tuyệt tác mang đậm hơi thở Địa Trung Hải: Rực rỡ, lãng mạn và tinh tế. Tramonto không đơn thuần là điểm đến nghỉ dưỡng, mà còn là không gian nghệ thuật nơi từng đường nét kiến trúc, sắc màu nội thất đến chi tiết trang trí được giao hòa tinh tế giữa nét cổ điển phương Tây và sự tinh xảo Á Đông.

Tramonto được kiến tạo dành riêng cho những tâm hồn yêu cái đẹp, trân quý sự riêng tư và đam mê nghệ thuật, nơi mỗi căn phòng như một “triển lãm nghệ thuật” sống động, khơi gợi cảm hứng sáng tạo và những rung cảm thăng hoa giữa lòng Thị trấn Hoàng Hôn. Phân khu Tramonto sẽ sớm đón những vị khách đầu tiên vào cuối năm nay.

Show diễn đẳng cấp quốc tế “Bản Giao hưởng Đại dương”

“Bản giao hưởng đại dương” là sản phẩm giải trí được đầu tư quy mô lớn, được hợp tác bởi Tập đoàn Sun Group và hai ông lớn trong ngành trình diễn nghệ thuật thể thao mạo hiểm kết hợp pháo hoa và laser toàn cầu - H2O Events và Laservision.

Trở lại trong mùa 2, show được trình diễn hàng ngày lúc 19h50, tại vịnh biển thị trấn Hoàng Hôn, với 3 khán đài chính: Nhà hàng Sun Bavaria GastroPub, bãi biển và Cầu Hôn. Dưới sự chỉ đạo của những “phù thủy” nghệ thuật tài ba, show diễn mang đến màn trình diễn đỉnh cao của nghệ thuật thể thao mạo hiểm trong thiên hà ánh sáng của gần 1.000 quả pháo hoa, pháo nước, pháo sáng, pháo diều, cùng ma trận ánh sáng và laser với những tạo hình vô cùng điệu nghệ.

Cùng với show diễn Nụ hôn của biển cả, show Bản giao hưởng đại dương đưa Phú Quốc trở thành hòn đảo duy nhất trên thế giới có 2 show trình diễn pháo hoa hàng đêm.

Hàng nghìn du khách sẽ được thưởng thực đại tiệc thị giác dịp cuối năm nay.

Giá vé xem show chỉ 600.000 VNĐ/người, được khán giả trong nước và quốc tế đánh giá là mang đến những trải nghiệm xứng đáng gấp 2, 3 lần giá vé. Nếu mua combo Dinner Show tại nhà hàng Sun Bavaria GastroPub giá 850.000 VNĐ/người, du khách sẽ có trải nghiệm trọn vẹn hơn với bữa tối thượng hạng, 500ml bia thủ công Sun KraftBeer và vé xem show diễn.

Quảng trường Nụ hôn - Tâm điểm mùa Lễ hội

Quảng trường Nụ hôn - Kiss Square nằm phía trước nhà hát show diễn “Nụ hôn của biển cả”- Kiss of the sea. Công trình kiến trúc này được định vị là trung tâm lễ hội và sự kiện sôi động của Sun Paradise Land.

Kiss Square sẽ là nơi diễn ra hàng loạt các hoạt động văn hóa, giải trí đường phố đặc sắc, các lễ hội ẩm thực quốc tế như Beer King Show, Yum Yum show hay Sunny Show, cùng các màn trình diễn ánh sáng và pháo hoa quy mô. Với vai trò là không gian đa chức năng, Kiss Square hứa hẹn trở thành điểm hội tụ năng lượng và cảm xúc, mang đến nhịp sống sôi động không ngừng nghỉ cho Thị trấn Hoàng Hôn.

Thị trấn Hoàng Hôn sẽ chìm trong không khí lễ hội bất tận với những show diễn đường phố diễn ra cả ngày.

Sự kiện khai trương 1/11 là cột mốc hoàn thiện việc định vị Thị trấn Hoàng Hôn – Trung tâm du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng của Phú Quốc, mang đến chuỗi trải nghiệm dịch vụ liền mạch, từ nghỉ dưỡng cao cấp, mua sắm nghệ thuật, ẩm thực tinh hoa, cho đến các show diễn công nghệ mang đẳng cấp thế giới.

9 tháng đầu năm 2025, Phú Quốc đón 6,5 triệu lượt khách, trong đó có 1,2 triệu lượt khách quốc tế. Hãng hàng không mới và những đường bay mới cùng hàng loạt các sản phẩm mới hấp dẫn cũng là bước chạy đà quan trọng để Phú Quốc kích hoạt làn sóng đầu tư mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng lượng khách du lịch hằng năm đạt 16,47%, trong đó khách quốc tế tăng 14,87%/năm đến năm 2030 và đặc biệt, sẵn sàng cho việc đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC 2027.