Thi công thần tốc, đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên về đích trước 8 tháng

(VTC News) -

Dự lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: Đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, làm cơ sở vững chắc thúc đẩy tăng trưởng trên 8% trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số trong những năm tới.

Các đại biểu cắt băng khánh thành đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Cung ứng thêm 3.000 MW điện

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn này đòi hỏi ngành điện phải tập trung phát triển, tăng công suất phát điện hàng năm khoảng 15 -18% (tương ứng 8.000 - 10.000 MW) để đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Trước thực tế đó, dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kịp thời tăng cường thêm khoảng 3.000MW công suất truyền tải điện từ các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận hòa vào lưới điện quốc gia. Đồng thời trong tương lai sẽ đáp ứng nhu cầu hợp tác cung ứng điện với Trung Quốc; đảm bảo chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, cân đối cung ứng điện và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dự lễ khánh thành dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên mạch kép có tổng chiều dài 229,5km, tổng cộng 468 vị trí móng cột điện. Dự án đi qua hai tỉnh Lào Cai và Phú Thọ (trước đây là 4 tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc), với điểm đầu là trạm 500kV Lào Cai, điểm cuối là trạm 500 kV Vĩnh Yên. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 7.410 tỷ đồng.

Để đảm bảo khai thác vận hành đồng bộ, hiệu quả, dự án Trạm biến áp 500kV Lào Cai giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư hơn 1.564 tỷ đồng cũng đã hoàn thành với các hạng mục xây dựng và đóng điện sân phân phối 500 kV, máy biến áp 500 kV nhằm đồng bộ với dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Sau khi đưa vào vận hành, đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên có khả năng truyền tải khoảng 3.000 MW từ các nhà máy thủy điện ở khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên lưới điện quốc gia và tăng khả năng nhập khẩu điện. Đồng thời tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện; nâng cao khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia; giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải; tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại lễ khánh thành.

6 tháng thi công thần tốc

Theo EVN, với tinh thần quyết tâm nỗ lực cao nhất, tổ chức thi công “4 tại chỗ”, “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa”, “xuyên lễ, tết, ngày nghỉ”, sau hơn 6 tháng thi công, dự án đã hoàn thành khối lượng thi công chính gồm: Đào gần 1.8 triệu m3 đất, đá hố móng; Đổ gần 110.000m3 bê tông với khoảng 7.500 tấn cốt thép; Sản xuất và lắp dựng 55.000 tấn cột thép; kéo rải hơn 6.000km cáp các loại (26 sợi dây dẫn, dây chống sét và cáp quang).

Tiến độ này đã rút ngắn được gần 8 tháng so với tiến độ được phê duyệt.

Các cán bộ kỹ thuật của EVN điều hành hệ thống tại Trung tâm điều độ tại xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN - khẳng định, đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên là công trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo ông Tuấn, trong quá trình triển khai thi công, dự án phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình đồi núi cao hiểm trở, địa chất phức tạp, khối lượng giải phóng mặt bằng lớn đến yêu cầu tiến độ gấp rút.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tặng quà cho cán bộ, nhân viên Tập đoàn EVN.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng ghi nhận: "Đây là tiến độ thi công thần tốc, kỷ lục, một thành tích đáng tự hào, thể hiện thể hiện quyết tâm, sự trưởng thành, lớn mạnh vượt bậc của ngành điện; cũng như nỗ lực của các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng và bảo đảm các điều kiện thi công công trình".

Thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc biểu dương tinh thần và quyết tâm của EVN, Ban Quản lý dự án điện 1, các nhà thầu tư vấn, thi công xây lắp, cung cáp vật tư thiết bị và các đơn vị liên quan; biểu dương lực lượng Công an, Quân đội tại chỗ, Quân khu 2, lực lượng dân quân tự về và các đoàn viên đã tham gia hỗ trợ ngành điện trong nhiều tháng để bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án với tinh thần “đã ra quân là chiến thắng”.

Sau lễ khánh thành này, Phó Thủ tướng yêu cầu EVN cần tiếp tục đầu tư phát triển nguồn và hệ thống lưới điện, đảm bảo cung cấp đầy đủ, vững chắc nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội; tích cực tham gia đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân và thực hiện quyết toán công trình đúng quy định.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các cấp chính quyền của 2 tỉnh có dự án đi qua tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân bị ảnh hưởng theo đúng tinh thần nơi ở, nơi làm việc, nơi kinh doanh mới phải ít nhất bằng và cơ bản phải tốt hơn nơi cũ.