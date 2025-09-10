The Aspira - sống thông minh, an toàn và trọn tiện nghi với hệ thống Smarthome

(VTC News) -

Smarthome trở thành xu hướng và tiêu chuẩn sống mới

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng trẻ hóa, thế hệ khách hàng mới không chỉ tìm kiếm chỗ ở, mà còn mong muốn một hệ sinh thái hiện đại, tiện nghi và an toàn. Chung cư Tân Bình (The Aspira) chọn hướng đi khác biệt: Tặng trọn hệ sinh thái Smart Home - Smart Building toàn diện cho cư dân – đặc quyền vốn chỉ xuất hiện ở phân khúc cao cấp và hạng sang.

Điểm đặc biệt, dù chi phí lắp đặt smarthome vốn không hề nhỏ, The Aspira vẫn mạnh tay trang bị ngay từ khi bàn giao. Tại khu vực ven TP.HCM, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay những dự án “chơi lớn” như vậy, và The Aspira là một trong số ít.

Căn hộ thông minh đang trở thành tiêu chuẩn sống mới tại Việt Nam.

Smart Home không chỉ là vài thiết bị điện tử kết nối smartphone, mà là một hệ thống toàn diện giúp cư dân kiểm soát an ninh, tối ưu năng lượng và cá nhân hóa trải nghiệm sống.

Tại các quốc gia phát triển, đây đã trở thành chuẩn mực. Ở Việt Nam, chỉ sau vài năm, phân khúc nhà thông minh đã tăng trưởng mạnh mẽ. Theo Statista, doanh thu thị trường này đạt gần 240 triệu USD trong năm 2022, dự báo sẽ chạm mốc 454 triệu USD vào năm 2026. Điều đó cho thấy, Smart Home đã vượt khỏi khái niệm “xu hướng” và trở thành thước đo giá trị mới cho bất động sản.

The Aspira - “ngược dòng” để khác biệt khi tích hợp smarthome

Trong khi nhiều dự án e ngại chi phí, The Aspira lại bàn giao trọn bộ hệ thống Smarthome với loạt tính năng vượt trội.

Đầu tiên là hệ thống an toàn điện thông minh gồm ổ cắm và công tắc chống giật, công tắc bình nóng lạnh, bộ giám sát điện năng,… giúp bảo vệ toàn diện thiết bị ở 4 cấp độ: Ngắt điện tức thì, cảnh báo bằng đèn, còi và thông báo trực tiếp qua smartphone.

Tiếp đến là hệ thống giám sát năng lượng thông minh giúp tiết kiệm điện năng, chống bội chi điện cho hộ gia đình với các tính năng nổi bật như giám sát số liệu sử dụng liên tục theo thời gian thực, báo cáo thống kê lượng tiêu thụ điện liên tục; cảnh báo tức thời và tiết kiệm điện.

Khách hàng trải nghiệm hệ thống smarthome tại căn hộ mẫu The Aspira.

Giải pháp chiếu sáng thông minh cho phép tùy chỉnh linh hoạt qua smartphone, hẹn giờ hay theo ngữ cảnh, tạo bầu không khí thư giãn, tập trung hay sôi động, vừa bảo vệ thị giác, vừa tiết kiệm năng lượng và nâng tầm không gian sống của cư dân.

Đặc biệt, hệ thống an ninh thông minh mang đến lớp bảo vệ đa tầng, phát hiện chuyển động lạ hay mở cửa trong đêm, tự động gửi cảnh báo, kích hoạt đèn và loa để giúp đảm bảo an ninh toàn diện để mỗi gia đình luôn an tâm dù ở bất cứ đâu.

Ngoài ra còn có các giải pháp nhà thông minh giúp nâng cấp thiết bị điện tử, gia dụng thành hệ thống kết nối hiện đại, đồng thời giám sát nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, khói, khí gas theo thời gian thực để đảm bảo an toàn. Với những kịch bản tự động hóa được thiết kế theo nếp sống hằng ngày, ngôi nhà trở nên tiện nghi, an toàn và tiết kiệm hơn bao giờ hết.

Chưa hết, chỉ với một câu lệnh đơn giản, ngôi nhà thông minh tại The Aspira lập tức đáp ứng theo ý muốn của cư dân. Từ việc điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ, cho đến kích hoạt các chế độ sinh hoạt, tất cả đều được điều khiển bằng giọng nói một cách nhanh chóng, chuẩn xác và mượt mà. Giải pháp này mang đến sự tiện nghi trọn vẹn, tiết kiệm thời gian và nâng tầm trải nghiệm sống, khẳng định chuẩn mực an cư khác biệt mà The Aspira dành cho cư dân.

Tính năng điều khiển bằng giọng nói trong hệ thống smarthome tại căn hộ The Aspira.

Những tính năng tưởng chừng chỉ xuất hiện ở các căn hộ hạng sang, nay được The Aspira tích hợp trong một mức giá dễ tiếp cận chỉ từ 33,3 triệu/m2, khoảng 1,3 tỷ/căn studio và 1,9 tỷ căn 2PN. Đây chính là minh chứng rõ nét cho định hướng chú trọng từng trải nghiệm sống của cư dân của Sai Gon High Rise - đơn vị phát triển dự án.

Với hệ sinh thái Smart Home - Smart Building toàn diện, The Aspira không chỉ kiến tạo nên những căn hộ hiện đại mà còn mang đến chuẩn sống thông minh - an toàn - tiết kiệm năng lượng. Đây không chỉ là nơi để ở, mà là không gian sống nơi năng lượng công nghệ phục vụ cư dân The Aspira, để mỗi khoảnh khắc đều trọn vẹn tiện nghi và an toàn.