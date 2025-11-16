Thanh Thúy ghi dấu ấn giúp đội bóng chuyền Nhật Bản thắng liên tiếp

(VTC News) -

Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục chứng tỏ tài năng của đầu mình tại giải bóng chuyền Nhật Bản (SV-League) khi cùng Gunma Green Wings dễ dàng đánh bại Aranmare Yamagata 3-0 ở lượt trận thứ hai, diễn ra chiều 16/11 với các tỉ số 25-22, 25-18 và 25-20. Đây là chiến thắng thứ 6 của đội trong mùa giải và Thanh Thúy tiếp tục là một trong số những nhân tố then chốt của Gunma Green Wings.

Trong trận đấu này, Thanh Thúy thi đấu hơn 2 set và ghi tổng cộng 12 điểm, bao gồm 11 điểm từ tấn công với hiệu suất 44% và 1 điểm chắn. Bên cạnh Thanh Thúy, các tay đập khác của Gunnma Green Wings cũng thi đấu tốt là Momoko (13 điểm) và ngoại binh Rozanski (12 điểm).

Trần Thị Thanh Thúy (số 16) cùng CLB Gunma Green Wings giành chiến thắng

Phong độ ổn định và khả năng ghi điểm quan trọng của Thanh Thúy giúp Gunma Green Wings luôn duy trì thế áp đảo trước Aranmare Yamagata, dù họ sở hữu những ngôi sao Thái Lan như Ajcharaporn Kongyot và Wimonrat Thanapan.

Dù Ajcharaporn ghi được 17 điểm, nhưng Aranmare vẫn không thể làm nên bất ngờ trước Thanh Thúy cùng các đồng đội. Thanh Thúy cũng đã góp công lớn trong chiến thắng 3-0 của Gunma Green Wings trước chính Aranmare một ngày trước.

Trên bảng xếp hạng giải SV League, Gunma Green Wings đang xếp thứ 9 với 6 trận thắng và 6 trận thua. Trong khi đó, Aranmare Yamagata đứng cuối bảng với 1 trận thắng và 11 trận thua.

Thanh Thúy đang xếp thứ 12 trong danh sách những tay đập ghi điểm nhiều nhất ở giải đấu của Nhật Bản mùa này với 171 điểm sau 11 trận.

Màn trình diễn của Thanh Thúy đã làm nức lòng người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam và cũng là tin vui với tuyển bóng chuyền nữ nước nhà. Vào tháng sau, Thanh Thúy sẽ trở về hội quân với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để thi đấu ở SEA Games 2025. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng tới chiếc HCV ở kỳ đại hội thể thao khu vực lần này và Thanh Thúy chính là niềm hy vọng số 1.