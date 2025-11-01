Hà Nội Tasco Auto vô địch giải bóng chuyền hạng A, thăng hạng giải VĐQG 2026

(VTC News) -

Hà Nội Tasco Auto đã khép lại hành trình tại giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2025 theo cách thuyết phục nhất, khi đánh bại Quảng Ninh 3-0 trong trận chung kết với các tỷ số 25-23, 25-16 và 25-22.

Hà Nội Tasco Auto giành chức vô địch giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025

Trước đối thủ được đánh giá cân bằng về lực lượng và phong độ, đại diện Thủ đô đã thể hiện bản lĩnh vượt trội, thi đấu chắc chắn và đầy hiệu quả để lên ngôi vô địch, đồng thời chính thức giành quyền trở lại với giải bóng chuyền VĐQG 2026.

Dù nhập cuộc hơi chậm và gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu trận, Hà Nội Tasco Auto càng thi đấu càng tự tin và bùng nổ. Hàng chắn của họ hoạt động cực kỳ hiệu quả, liên tục hóa giải những cú đập mạnh mẽ từ ngoại binh Sangacomo bên phía Quảng Ninh.

Sở hữu Vi Thị Như Quỳnh, CLB Quảng Ninh vẫn không thể thắng ở chung kết

Việc phong tỏa thành công mũi tấn công chủ lực của đối thủ khiến đội bóng đất Mỏ gặp nhiều bế tắc, trong khi lối chơi của Hà Nội trở nên mạch lạc và chủ động hơn hẳn.

Ở mặt trận tấn công, các mũi công như Ánh Thảo, Lê Thùy Linh và đặc biệt là ngoại binh Adora Anae đã tỏa sáng rực rỡ, liên tục ghi điểm quan trọng. Đóng góp lớn vào lối chơi nhịp nhàng của Hà Nội phải kể đến chuyền hai trẻ Vi Thị Yến Nhi, người điều tiết trận đấu rất thông minh, phân phối bóng hợp lý và tạo điều kiện tối đa cho các mũi đánh thể hiện khả năng.

Các VĐV của Hà Nội Tasco Auto thi đấu xuất sắc ở chung kết

Chức vô địch này không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho một tập thể thi đấu bản lĩnh, gắn kết và hiệu quả mà còn là lời khẳng định cho tham vọng trở lại mạnh mẽ của bóng chuyền nữ Hà Nội. Với nền tảng vững chắc và tinh thần đang lên cao, Hà Nội Tasco Auto hứa hẹn sẽ là cái tên đầy kỳ vọng tại sân chơi VĐQG 2026.

Hà Nội Tasco Auto đã nhận thưởng 100 triệu đồng từ Liên đoàn Bóng chuyền thành phố Hà Nội

Với thành tích vô địch hạng A và giành quyền lên chơi Giải VĐQG, Hà Nội Tasco Auto đã nhận thưởng 100 triệu đồng từ Liên đoàn Bóng chuyền thành phố Hà Nội, và 500 triệu đồng từ Tasco Auto.