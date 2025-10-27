Thanh Thúy lọt top 10 ghi điểm tại giải bóng chuyền nữ Nhật Bản

(VTC News) -

Theo dữ liệu thống kê mới nhất của giải bóng chuyền nữ Nhật Bản (SV League 2025–2026), Trần Thị Thanh Thúy nằm trong nhóm 10 tay đập ghi điểm nhiều nhất sau 6 vòng đấu đầu tiên. Chủ công sinh năm 1997 hiện đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng.

Thành tích cá nhân của Thanh Thú là 99 điểm, trong đó có 91 điểm tấn công, 4 điểm chắn bóng và 4 điểm phát bóng. Những điểm số mà đội trưởng đội tuyển Việt Nam ghi được góp công lớn vào vị trí thứ 7 hiện tại của câu lạc bộ Gunma Green Wings.

Trong hai trận đấu cuối tuần qua gặp đội bóng cũ PFU Blue Cats, Thanh Thúy ghi lần lượt 21 và 23 điểm, góp phần mang về hai chiến thắng liên tiếp 3-1 và 3-2 cho Gunma Green Wings. Ở trận đầu tiên, Thanh Thúy còn được ban tổ chức bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận (MVP).

Trần Thị Thanh Thúy dần tìm lại phong độ khi khoác áo CLB của Nhật Bản.

Theo bảng xếp hạng nội bộ của Gunma Green Wings, Thanh Thúy hiện là tay ghi điểm nhiều thứ hai, chỉ xếp sau Olivia Rozanski – chủ công người Ba Lan đang có 121 điểm và giữ vị trí nhì bảng toàn giải, kém người dẫn đầu Lucille Zikel (East Rare Rose Shiga) đúng 1 điểm. Ở hạng mục hiệu quả tấn công, Thanh Thúy đạt tỷ lệ 44%, đứng thứ 7 toàn giải và thứ 2 trong đội hình Gunma Green Wings.

Gunma Green Wings hiện có ba trận thắng sau sáu vòng, nhờ đóng góp đáng kể từ Thanh Thúy. Với những màn thể hiện ấn tượng, cô đang dần khẳng định vai trò của một ngoại binh chủ lực trong đội hình.

Đây là lần thứ bảy trong sự nghiệp Thanh Thúy thi đấu cho một câu lạc bộ nước ngoài, sau các giai đoạn khoác áo Bangkok Glass (Thái Lan), Attack Line VC (Đài Loan), Denso Airybees và PFU Blue Cats (Nhật Bản), Kuzeyboru (Thổ Nhĩ Kỳ) và Gresik (Indonesia).

Sau giai đoạn đầu gây ấn tượng ở Nhật Bản, Thanh Thúy gặp khó khăn tại Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia do ảnh hưởng của chấn thương. Dù vậy, khi bình phục hoàn toàn, đội trưởng đội tuyển Việt Nam tiếp tục tìm kiếm thử thách ở nước ngoài và dần tìm lại phong độ khi quay lại Nhật Bản.