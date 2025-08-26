Đóng

Thanh Hóa: Đê sông Chu sạt lở, quốc lộ biến thành sông sau bão số 5

(VTC News) -

Mặc dù tâm bão số 5 đã di chuyển vào khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh, nhưng hoàn lưu gây ra những hậu quả nghiêm trọng tại Thanh Hóa.

Hồng Thắm
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới