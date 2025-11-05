Thanh Hóa có tân Giám đốc Sở Tài chính

(VTC News) -

Theo quyết định được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh ký ngày 4/11/2025, ông Lê Trọng Thụ, Phó Giám đốc Sở Tài chính được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính, thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Ông Lê Trọng Thụ thay vị trí của ông Lê Quang Hùng, người mới được HĐND tỉnh Thanh Hóa bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh ngày 3/11.

Tân Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa, ông Lê Trọng Thụ.

Ông Lê Trọng Thụ sinh năm 1973, quê quán xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa có trình độ Cử nhân Kế toán, Thạc sỹ Kinh tế, Cao cấp lý luận Chính trị.

Quá trình công tác, ông Lê Trọng Thụ có nhiều năm làm việc tại Công ty Cổ phần Sông Mã, sau đó trải qua qua các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn.

Tháng 1/2025, sau khi huyện Đông Sơn sáp nhập vào thành phố Thanh Hóa, ông Lê Trọng Thụ làm chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa (mới).

Sau đó, ông Lê Trọng Thụ được Tỉnh ủy Thanh Hóa điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sầm Sơn. Hơn 2 tháng sau, ông Thụ được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Tài chính. Hiện nay, lãnh đạo Sở Tài chính Thanh Hóa hiện có 3 người, gồm Giám đốc Lê Trọng Thụ và 2 Phó giám đốc: Phạm Việt Bắc và Nguyễn Đức Thịnh.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định về việc giao Quyền Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đối với ông Lê Ngọc Hợp, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa.

Trước khi được giao quyền Giám đốc, ông Lê Ngọc Hợp từng được UBND tỉnh Thanh Hóa bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ, sau khi thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nga Sơn nhiệm kỳ 2025–2030 và Chủ tịch HĐND xã Nga Sơn nhiệm kỳ 2021–2026.