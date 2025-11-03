Lào Cai có tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 31/10/2025 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Luyện Hữu Chung, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), giữ chức Giám đốc Sở trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/11/2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trao quyết định cho Giám đốc Sở GD&ĐT.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trần Huy Tuấn ghi nhận năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm của ông Luyện Hữu Chung, đồng thời đề nghị tân Giám đốc tiếp tục phát huy vai trò người đứng đầu, đoàn kết, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành giáo dục tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết 71-NQ/TW năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; bảo đảm phổ cập giáo dục mầm non, nâng cao chất lượng giáo dục các cấp, đầu tư cơ sở vật chất, sắp xếp trường lớp và đội ngũ phù hợp thực tiễn địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Luyện Hữu Chung cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh, cam kết nỗ lực cùng toàn ngành đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Lào Cai.