Thanh Hóa bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng 3/11, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức kỳ họp thứ 35 để xem xét, thảo luận và quyết nghị một số nội dung quan trọng, đồng thời kiện toàn công tác nhân sự đối với UBND tỉnh và thành viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thảo luận và xem xét, quyết định các nội dung về kinh tế - xã hội, đồng thời bầu bổ sung một số chức danh lãnh đạo, gồm 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 4 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, 2 Trưởng Ban của HĐND tỉnh.

Theo đó, các đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành bầu ông Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính và ông Cao Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh Thanh Hóa đã bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Nguyễn Tiến Hiệu, Giám đốc Sở Công Thương; Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế; Hoàng Văn Đồng, Giám đốc Sở Xây dựng. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng đã tiến hành bầu các ông: Nguyễn Quốc Hải giữ chức Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVIII; Lương Tiến Thành giữ chức Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVIII.

Ông Lê Quang Hùng sinh năm 1971, quê quán phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế Công nghiệp, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Cử nhân lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Lê Quang Hùng từng trải qua các chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hóa. Vào tháng 3/2025, ông Lê Quang Hùng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh.

Ông Cao Văn Cường sinh năm 1975, quê quán xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa. Ông Cao Văn Cường có trình độ Thạc sĩ Lâm nghiệp. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch UBND tỉnh, ông Cường từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát, Phó Giám đốc và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa. Vào tháng 2/2025, khi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sáp nhập với Sở Tài nguyên và Môi trường thành Sở Nông nghiệp và Môi trường, ông Cao Văn Cường được bổ nhiệm làm Giám đốc.

Hiện nay, UBND tỉnh Thanh Hóa đứng đầu là Chủ tịch Nguyễn Hoài Anh, các Phó Chủ tịch gồm các ông: Mai Xuân Liêm, Đầu Thanh Tùng, Lê Quang Hùng và Cao Văn Cường.