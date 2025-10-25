Thủ tướng Phạm Minh Chính giao nhiệm vụ cho các tân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng

(VTC News) -

Sáng 25/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ công bố các quyết định bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng; Bộ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường.

Thủ tướng trao quyết định và tặng hoa cho các Phó Thủ tướng và Bộ trưởng. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ, Thủ tướng nêu rõ các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng vừa được phê chuẩn bổ nhiệm đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, có chuyên môn sâu trong lĩnh vực công tác, có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, gương mẫu, khiêm tốn, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Các cán bộ này có bề dày kinh nghiệm công tác, không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Thủ tướng cho biết, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, khối lượng công việc cần hoàn thành vẫn rất lớn, yêu cầu chất lượng cao, bảo đảm tiến độ kịp thời, nhiệm vụ đặt ra đối với Chính phủ vẫn hết sức nặng nề.

Trong đó, góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đủ tâm, đủ tầm, đủ tài, đủ sức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tập trung triển khai các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo chủ chốt.

Bên cạnh đó, tiếp xây dựng Chính phủ "kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân"; ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính hiện đại, thông minh, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Một nhiệm vụ khác được người đứng đầu Chính phủ đề cập là ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Phấn đấu tăng trưởng GDP từ 8,3-8,5% trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số bền vững trong những năm tới. Nâng cao tự chủ chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển theo hướng xanh, số, tuần hoàn, chia sẻ…

Đặc biệt, Thủ tướng nêu rõ, từ giờ đến cuối năm có một số nhiệm vụ quan trọng, cấp bách cần tập trung triển khai, trong đó có việc phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công; chuẩn bị khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm vào ngày 19/12…

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng bộ tiêu chí để tiến hành đánh giá cán bộ trên cơ sở cụ thể hóa Quy định số 366 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Thủ tướng nhắc lại, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I về việc cần có giải pháp căn cơ, chiến lược khắc phục và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng bộ Chính phủ và Chính phủ trong nhiệm kỳ tới đây, nhất là công tác chỉ đạo, tổ chức vận hành bộ máy chính quyền, để đất nước "bước đều, bước vững chắc" vào kỷ nguyên mới.

Thủ tướng tin tưởng và mong muốn rằng, các tân Phó Thủ tướng, tân Bộ trưởng sẽ chung sức, đồng lòng cùng với tập thể Chính phủ đoàn kết, thống nhất, kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của Chính phủ; phát huy điểm mạnh, kinh nghiệm công tác, nỗ lực cống hiến, phấn đấu cao hơn nữa trên con đường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, cần xây dựng Chính phủ và các thành viên Chính phủ tiên phong, gương mẫu đi đầu, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, tất cả vì lợi ích của Đảng, của dân tộc và nhân dân; tiếp tục "quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt", "đã nói là làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện thì phải có kết quả cụ thể, lượng hóa được".

Chính phủ mong muốn tiếp tục nhận được quan tâm, đồng hành, ủng hộ của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, MTTQ, đông đảo tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, để Chính phủ và các thành viên Chính phủ tiếp tục hoàn thành tốt sứ mệnh và các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong thời gian tới, góp phần cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên hòa bình, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: VGP)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ, các cán bộ được bổ nhiệm nhận thức sâu sắc rằng vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao, danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất của người cán bộ lãnh đạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân là lẽ sống cao đẹp nhất.

Ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, thay mặt các cán bộ vừa được bổ nhiệm, Phó Thủ tướng cam kết sẽ nỗ lực làm việc bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm cao nhất.

Đồng thời không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, ra sức học hỏi, cầu thị, lắng nghe, đổi mới tư duy, phương thức làm việc với sản phẩm hiệu quả, thực tiễn, cùng tập thể Chính phủ hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng sự tin tưởng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng.

Các tân Phó Thủ tướng, tân Bộ trưởng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, thành viên Chính phủ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.