Thanh Hoá có 2 Phó Bí thư Tỉnh uỷ

(VTC News) -

Sáng 17/9, tại Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Dự hội nghị về phía Trung ương có ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Đăng Quang - Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Trần Văn Rón - Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng thường trực Bộ Công an.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều động, phân công Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong - Cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho 2 ông Nguyễn Hoài Anh và Nguyễn Hồng Phong.

Ông Nguyễn Hoài Anh (SN 1977, quê quán TP Đà Nẵng) có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Kiến trúc sư, Cử nhân Ngữ văn Anh, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Hoài Anh từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận; Bí thư Huyện ủy Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận); Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tháng 10/2020, ông Nguyễn Hoài Anh được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận.

Tháng 1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nguyễn Hoài Anh được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tháng 3/2024, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận bầu ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025. Cuối tháng 6/2025, sau khi các tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng sáp nhập thành tỉnh mới Lâm Đồng, ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong (SN 1979, quê Phú Thọ) từng giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa (A02), sau đó làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh từ tháng 7/2022. Tháng 6/2024, ông Nguyễn Hồng Phong được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Cục trưởng A02 vào tháng 1/2025.