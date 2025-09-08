Phó Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa xin nghỉ công tác

(VTC News) -

Chiều 8/9, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa xác nhận, ông Trần Quốc Nam – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Phạm Văn Hậu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có đơn xin nghỉ công tác vì lý do cá nhân.

Theo vị này, đơn xin nghỉ đã được gửi từ hơn 10 ngày trước.

Ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ông Trần Quốc Nam (SN 1971, quê Quảng Ngãi) có hơn 25 năm công tác tại Ninh Thuận cũ. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận từ năm 2020, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận. Sau khi Ninh Thuận hợp nhất với Khánh Hòa, từ 1/7/2025, ông được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ông Phạm Văn Hậu (SN 1974, quê Khánh Hòa – Ninh Thuận cũ) từng công tác tại Sở Xây dựng Ninh Thuận và giữ chức Giám đốc sở này. Sau đó, ông đảm nhiệm các vị trí: Bí thư Huyện ủy Ninh Phước; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2015 – 2020; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận từ năm 2020 đến tháng 6/2025.

Sau khi hợp nhất tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa, từ 1/7/2025, ông Hậu được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.