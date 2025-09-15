Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM

(VTC News) -

Sáng 15/9, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thành ủy TP.HCM tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang trao quyết định cho cho bà Văn Thị Bạch Tuyết. (Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng)

Thường trực Thành ủy TP.HCM sau hợp nhất hiện gồm Bí thư Trần Lưu Quang và 5 Phó Bí thư, đó là ông Nguyễn Văn Được, ông Võ Văn Minh, ông Nguyễn Phước Lộc, ông Đặng Minh Thông, bà Văn Thị Bạch Tuyết.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết sinh năm 1976, quê TP.HCM. Bà Tuyết có trình độ Thạc sĩ kinh tế - chính trị, Cử nhân khoa học chuyên ngành sinh học, Cử nhân hành chính học.

Bà đang là đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ TP.HCM.

Tân Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM từng giữ nhiều vị trí công tác tại cơ sở, như Huyện đoàn Hóc Môn, Thành đoàn TP.HCM.

Từ năm 2008 - 2014, bà giữ nhiều vị trí quan trọng tại huyện Hóc Môn, như Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn.

Từ năm 2014 - 2016, bà Tuyết là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ năm 2016 đến nay, bà là Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Tháng 3/2024, bà Văn Thị Bạch Tuyết được điều động, phân công làm Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.