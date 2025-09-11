Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhận thêm nhiệm vụ quan trọng

Theo quyết định, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang. (Ảnh: L.A)

4 uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ làm Phó trưởng Ban, gồm Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Võ Văn Dũng và Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM.

Trong đó, bà Mỹ Hằng là Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo.

Ngoài ra, các thành viên Ban chỉ đạo gồm: Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trương Thị Bích Hạnh.