Đoàn chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ A80 trở về TP.HCM trong vòng tay người dân

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 5/9, từ 7h, hàng trăm người dân đã có mặt tại ga Sài Gòn (phường Nhiêu Lộc) để chờ đón đoàn tàu chở các chiến sĩ cập bến.
Người dân mặc áo dài, tay cầm hoa và cờ Tổ quốc, rạng rỡ chờ đợi.
10h10, chuyến tàu SE63 chở 589 chiến sĩ của Quân khu 7, Quân khu 9, Quân chủng Hải Quân và Quân đoàn 34 có mặt tại ga Sài Gòn.
Chuyến tàu do Cục Xe máy - Vận tải (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm đưa, đón đoàn chiến sĩ.
Người dân đứng kín các lối đi để chào đón đoàn chiến sĩ.
Thượng uý Lê Hoàng Hiệp - "nam thần" được biết đến qua hai sự kiện A50 và A80 nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người dân.
Hậu phương chào đón chiến sĩ trở về.
Trở về trong vòng tay người dân, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80).
Không khí xúc động, đậm tình quân dân, khép lại một chặng đường rèn luyện, cống hiến với nhiệm vụ A80 đầy ý nghĩa, vinh dự và tự hào.