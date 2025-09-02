Đóng

Cựu chiến binh tự hào trước lớp chiến sĩ trẻ diễu binh 2/9

(VTC News) -

Cựu chiến binh bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến lớp chiến sĩ trẻ diễu binh trong lễ Quốc khánh 2/9.

Nguồn:
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới