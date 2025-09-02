Đóng

Người dân reo hò đón chào dàn khí tài di chuyển về Ba Đình

(VTC News) -

Người dân hai bên đường reo hò nồng nhiệt, chào đón dàn khí tài vào vị trí tập kết chuẩn bị diễu binh 2/9.

Khánh Duy, Nguyễn Ngọc
