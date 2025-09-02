+
Người dân reo hò đón chào dàn khí tài di chuyển về Ba Đình
(VTC News) -
Người dân hai bên đường reo hò nồng nhiệt, chào đón dàn khí tài vào vị trí tập kết chuẩn bị diễu binh 2/9.
Khánh Duy, Nguyễn Ngọc
Tin mới
Trực tiếp: Chương trình 'Ánh Sao Độc lập' và bắn pháo hoa nghệ thuật
20:45 02/09/2025
VTC NEWS TV
Lịch cúp điện hôm nay ngày 03/09/2025 tại Vĩnh Long
20:24 02/09/2025
Cần biết
Ông Kim Jong-un đi tàu hỏa bọc thép đến Trung Quốc dự lễ duyệt binh 3/9
19:57 02/09/2025
VTC NEWS TV
Trẻ em Trung Quốc 'đu trend' cắt tóc hình quốc kỳ, xe tăng trước lễ duyệt binh
19:53 02/09/2025
VTC NEWS TV
Toàn cảnh Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
19:51 02/09/2025
VTC NEWS TV
Người dân TP.HCM 'đội mưa' chờ xem pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9
19:40 02/09/2025
Quốc khánh 2-9
Lịch cúp điện hôm nay ngày 03/09/2025 tại Đồng Tháp
19:27 02/09/2025
Cần biết
Chủ tịch nước lên đường dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít tại Trung Quốc
19:26 02/09/2025
Thời sự quốc tế
Sân khấu đặc biệt ở Đại lễ A80
19:00 02/09/2025
Sống đẹp
Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 3/9/2025 - XSST 3/9
18:49 02/09/2025
Xổ số miền Nam
XSCT 3/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 3/9/2025
18:44 02/09/2025
Xổ số miền Nam
Một người chết, hai người mất tích khi tắm hồ ở Đắk Lắk
18:42 02/09/2025
Tin nhanh 24h
Cầu thủ Việt kiều giá 12 tỷ đồng bị loại khỏi U23 Việt Nam
18:33 02/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Uống nước đậu đen rang với gừng có tác dụng gì?
18:00 02/09/2025
Tư vấn
Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 3/9/2025 - XSDN 3/9
18:00 02/09/2025
Xổ số miền Nam
Trung tâm Triển lãm Việt Nam được 'nhuộm đỏ' bởi triệu trái tim yêu nước
18:00 02/09/2025
Đời sống
Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 3/9/2025 - XSDNA 3/9
17:59 02/09/2025
Xổ số miền Trung
CĐV xếp hàng mua vé xem U23 Việt Nam
17:52 02/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Trấn Thành thẫn thờ, thốt lên 'hay quá' 20 lần khi xem ‘Mưa đỏ’
17:49 02/09/2025
Phim
Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 3/9/2025 - XSKH 3/9
17:48 02/09/2025
Xổ số miền Trung
Du lịch Hà Nội lập kỷ lục đón hơn 2 triệu khách trong dịp Quốc khánh
17:39 02/09/2025
Đời sống
Vietlott 3/9 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 3/9/2025 - Xổ số Mega 6/45
17:30 02/09/2025
Xổ số
XSMN 3/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 3/9/2025
17:16 02/09/2025
Xổ số miền Nam
XSMT 3/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 3/9/2025
17:15 02/09/2025
Xổ số miền Trung
Chứng khoán tuần này vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt?
17:09 02/09/2025
Thị trường
Lịch âm 3/9 - Âm lịch hôm nay 3/9 chính xác nhất - lịch vạn niên 3/9/2025
17:07 02/09/2025
Lịch vạn niên
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp hai Nhà lãnh đạo Putin và Kim Jong-un
17:04 02/09/2025
Thời sự quốc tế
XSMB 3/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 3/9/2025
17:00 02/09/2025
Xổ số miền Bắc
Hà Nội: Taxi 'chặt chém' cao gấp nhiều lần, xe công nghệ 'mất hút' dịp 2/9
16:20 02/09/2025
VTC NEWS TV
Người dân xúc động nhận quà Tết Độc lập 2/9
16:11 02/09/2025
VTC NEWS TV